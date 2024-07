Alfredo Adame dice que no reconoce a Wendy Guevara como una mujer

Alfredo Adame ha vuelto a causar polémica con sus declaraciones acerca de Wendy Guevara; ahora criticó el físico de la conductora e influencer trans, a quien no reconoce como una mujer.

Entrevistado durante un evento para promocionar un restaurante, Adame reaccionó sorprendido cuando le mencionaron el nombre de la ganadora de “La Casa De Los Famosos México”: “¿A cuál Wendy te refieres? Ah, no, yo no lo conozco a ese gordo feo, ni lo conozco. No tiene talento, no tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron y ahí lo prospectaron para que ganara un reality“.

Alfredo Adame critica las declaraciones de su hijo Sebastián: “Lo que dijo es una estupidez”

Luego de decir que ese reality show fue un fracaso, Alfredo criticó la apariencia de Guevara: “No, no es una mujer, yo no lo reconozco como una mujer. A la naturaleza no se le engaña, ¿eh? Y a una persona menos; a lo mejor al sistema jurídico lo engañas, pero si sale un cuerpo de tamal mal amarrado, ahí, feo y tosco…”

Alfredo Adame aparece con el rostro inflamado, tras someterse a una cirugía estética

Adame dijo que Wendy lo ofendió luego de que el actor opinara sobre ella cuando ganó “La Casa De Los Famosos”. “Yo lo único que dije fue: ‘Mira, cayó en la trampa’. Yo creo que esta persona que ganó debió de haberse preparado, meterse a estudiar canto, o DJ, o hacer algo, y lanzarse al ruedo. (Es) una persona que no tiene ninguna habilidad, ningún talento, ninguna destreza, ninguna capacidad cognitiva ni absolutamente nada, que trabajaba de prostituto y que nunca se preocupó por prepararse”.

Alfredo también mencionó la gira que hizo Wendy en varios teatros: “Lo avientan a una gira de 10 eventos, dizque ya vendidos, y otros 30 que seguían. Llega a un auditorio estatal de 4,000 personas y sólo había 400 boletos vendidos. Llega al segundo y había 60 boletos, y al tercero había 80 boletos. Pues claro, ¿quién va a pagar por ir a ver a un tipo que sale diciendo puras estupideces y creyendo que hablando con un lenguaje soez, vulgar, bajo y vil va a entretener a la gente? Lo usaron, lo exhibieron como al hombre elefante, y no se preparó ni nada, y es lógico que pasó lo que pasó. Y luego tiene la voz más ronca que yo”.

El actor dijo que su postura en contra de Wendy Guevara no tiene nada que ver con la comunidad LGBT, a la que dice que siempre ha apoyado; también dijo que se lleva bien con Paola Suárez y Kimberly Irene, integrantes de “Las Perdidas”. “Mi papá me enseñó desde muy niño a distinguir. Yo no distingo géneros, no distingo religiones, no distingo colores de la piel, absolutamente nada. Distingo seres humanos. Si este p****** gordo me dijo la serie de insultos, pues ahí le va de regreso. A Paola la reconozco como mujer, a Kimberly la más preciosa la reconozco como mujer. Al otro gordo no, porque el mismo sacó el macho que trae adentro, sacó su naturaleza”.

Sigue leyendo: