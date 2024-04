Alfredo Adame critica las declaraciones de su hijo Sebastián: “Lo que dijo es una estupidez”

Recientemente Sebastián Adame, hijo del actor Alfredo Adame y Mary Paz Banquells, declaró a la prensa que la participación de su padre en el reality show “La Casa de Los Famosos” es una versión “muy reducida” de cómo fue vivir con él, y agregó que ambos tuvieron un conflicto que no le va a perdonar. Ahora, el actor dio su opinión sobre esos comentarios.

Durante una entrevista en el programa “Todo Para La Mujer”, la periodista Maxine Woodside mostró el video con las declaraciones de Sebastián, y Adame reaccionó de inmediato: “Lo escuché, y me dijeron de que se va a casar uno de ellos (Alejandro) y todo el rollo. Yo lo dije muy claro: no son mis hijos, yo no tengo nada que ver con ello, y desde ese día yo los desconocí como hijos y los desheredé. ¿Por qué? Porque tengo ese derecho. Nada de que “la sangre es familia” y de que “la sangre llama ni nada”. Cuando a ti te hacen cosas que son imperdonables, por lo menos conmigo no hay forma. Simplemente yo no volví a hablar de ellos, no volví a hacer absolutamente nada”.

Alfredo ya no llama a sus hijos con su propio apellido, sino con el de su ex esposa (Banquells), y dio su versión sobre el incidente al que se refiere Sebastián: “Hace unos días, antes de irme a “La Casa de Los Famosos”, estaba yo con mi perro, el Willy, en la puerta de mi casa. Se salió el perro y en lo que atendía yo a una persona, se escuchó un enfrenón terrible. Dije: ‘Willy, ya lo atropellaron’. Salgo, y entonces, en el momento en el que voy, se baja este muchacho Sebastián Banquells y entonces se me queda viendo como que se ríe. Agarré al perro, le di la vuelta y me fui. Entonces al ratito recibo un mensaje que dice: ‘Oye g***, pues por lo menos me hubieras dado las gracias, salvé la vida de tu perro’. En ese momento lo bloquée. Supongo que ese será el asunto”.

Alfredo reiteró que desde el momento en el que sus tres hijos -Sebastián, Alejandro y Diego- dejaron de ir a su casa no hay ninguna posibilidad de reconciliación con ellos. “Yo nunca les hice daño, les di la vida, les di amor, cariño, respeto, sobre todo a él (Sebastián). Cuando se supo de su homosexualidad lo defendí, dije que al primero que le faltara al respeto le iba a romper el hocico, y luego pues la mamá los ha estado manipulando y se los llevó al precipicio. No hay manera de absolutamente nada, no los quiero volver a ver en mi vida, y dice él que pues no me van a invitar a la boda (de Alejandro). Pues bueno, me ahorran el trabajo de tirar la invitación a la basura…Yo decidí desapegarme porque me estaban haciendo daño. Me estaban robando, me estaban insultando, deshonrando, ofendiendo, mintiendo, engañando”.

Adame también aclaró que no es una persona homofóbica, pues ha acudido a varios eventos de la comunidad LGBTQ+, y que el beso que le dio a La Divaza en “La Casa de Los Famosos” no fue para llamar la atención: “Yo no soy ni homófobo, ni misógino, ni peleonero ni agresivo. Simplemente soy “estupidofóbico”. Detesto a la gente estúpida. Lo que dijo este muchacho es una verdadera estupidez. Mi heredera universal es mi hija Vanessa, y mis dos nietos. La heredé en vida. Ella maneja mi dinero. Sigo siendo el mismo Alfredo Adame, el mismo que conocieron hace 33 años, hasta que vino el divorcio”.

