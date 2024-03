Alfredo Adame enciende la polémica al asegurar que a él no lo sacaron de ‘LCDLF’ , que él se salió

El actor y presentador mexicano Alfredo Adame, de 65 años, se convirtió en el noveno eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4’ y a su salida del reality show dio muchísimo de qué hablar, no solo por las respuestas que le dio a Jimena Gállego, sino que también por lo que dijo en otro espacio, al asegurar que a él no lo sacaron, sino que él se salió.

Lo extraño de sus declaraciones radica en que Adame fue sacado de la casa tras ser superado en las votaciones por Cristina Porta, Lupillo Rivera y Maripily Rivera, sin embargo, él no lo ve así, al asegurar que no fue la falta de apoyo del público la que lo terminó sacando.

“Que bueno que me salí, no me sacaron. No me sacaron, me salí yo prácticamente que es diferente y, pues, al final de cuentas yo estoy muy contento con lo que pasó”, se le oye decir al polémico actor en un video que está circulando en las redes sociales.

A pesar de sus polémicas palabras con las que dejaría entrever que a él no lo sacó el público, sino que él se salió porque así lo habría querido, Alfredo Adame se comprometió a seguir generando contenido, mientras que los mal pensados no dudaron en reiterar que su salida había sido un fraude.

“No se pierdan el programa, voy a lucir en el foro, voy a opinar. Voy a ser pues parte importante de ese foro de las galas”, detalló Adame sobre su nueva era dentro del show, pues ya no lo veremos 24/7, pero sí en las galas.

¿Cómo tomó la audiencia sus comentarios?

Mientras algunos aseguraron que el público lo sacó, otros tantos no hicieron más que confirmar sus teorías de que a él lo había sacado la producción y no el voto del público.

“Ya se olvido la cara de sorprendido que puso cuando fue eliminado, “Te saco producción. Nosotros no”. “Entonces para qué las votaciones si no lo respetan al público”, ”Todos los expulsados dicen lo mismo no me sacaron, me salí y Dios ni él se la cree. El día que lo sacaron se miraba bien agüitado”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

