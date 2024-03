Thalí García vs Telemundo: La actriz contrató a un poderoso abogado para defenderse

Thalí García está firme en su decisión de continuar con la batalla legal en contra de Telemundo y Endemol, a quienes acusa de haberla sometido a acoso laboral y despido injustificado tras su participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos’.

García compartió fragmentos de unas declaraciones de su abogado, Sergio Ramírez, en el programa ‘De Primera Mano’ en la Ciudad de México. En los videos, se puede escuchar al especialista mencionar que si continúan hablando sobre la actriz, ese material será utilizado para la investigación.

En concreto, explicó “Quien siga hablando, o siga haciendo menciones directas de Thalí, va a ser también objeto de la investigación que se va llevar a cabo dentro de la Fiscalía General de la Ciudad de México”.

Además de eso, fue contundente y aseguró que llegarán hasta las últimas instancias: “Esto no va a quedar aquí, esto va a traspasar a lo que las leyes nos permite llegar”.

En su biografía de Instagram, el abogado se define como “especialista en materia penal, defensor de derechos humanos comprometido con los procesos de pacificación en México”.

Dicho esto, reiteró que el caso llegará a un proceso de investigación: “Es una cuestión simplemente que va a llegar a un proceso de investigación por parte de una fiscalía especializada donde peritos, psicólogos, psiquiatras y cualquier otra instancia o herramienta que el Ministerio Público tenga a su mano, va a utilizar para determinar si realmente existe una conducta que se se pueda tipificar como un delito”.

García se dirige a Brian L. Roberts

Desde las primeras declaraciones de la ex actriz de ‘El Señor de los Cielos’ contra Telemundo, no ha dejado de expresarse al respecto. García no solo compartió las declaraciones de su abogado en su feed de Instagram, sino que también leyó una carta dirigida al prominente ejecutivo Brian L. Roberts.

¿Quién es Brian L. Roberts? Roberts es un empresario multimillonario de origen estadounidense, conocido por ser el presidente y director ejecutivo de Comcast, la empresa matriz de Comcast Cable, Sky y NBCUniversal, que a su vez es propietaria de la cadena Telemundo.

La mexicana leyó el texto en inglés, cuya pronunciación fue elogiada por sus seguidores, en la carta dijo:

“Quisiera, respetuosamente pedirle su apoyo para prestar atención especial a la situación que he enfrentado durante los meses pasados. Yo soy, simplemente, una mujer que quiere alzar su voz para defender sus derechos laborales y su integridad como ser humano. Durante muchos años he luchado por forjar una carrera honesta y ganarse un espacio en esta industria compleja”

En el material audiovisual, García expresó su agradecimiento hacia la empresa por los años en los que trabajó en la cadena, pero pidió justicia para su caso.

“Quiero pensar, y siento, que Comcast quizá no esté al tanto de las situaciones que algunos de sus más leales colaboradores están experimentando. Siempre he sentido una gratitud enorme hacia usted por abrirme las puertas y brindarme oportunidades como mexicana en los Estados Unidos, y por lo que la compañía representa en el mundo del entretenimiento”, sentenció.

De acuerdo a la actriz, Telemundo la demandó tras su escape de ‘La Casa de los Famosos 4’, también la acusan de haber roto el trato de confidencialidad.

Seguir leyendo: