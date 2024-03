Excompañero de Thalí García en ‘Los 50’ habla a su favor: “Me consta, eso pasó en ese momento”

Un testimonio adicional en apoyo a Thalí García ha sido revelado. El actor Fernando Noriega, exintegrante del reality show ‘Los 50’, confirmó que los hechos narrados por la actriz ocurrieron tal como ella los describió.

A través de un video compartido en su perfil de Instagram, la actriz de ‘El Señor de los Cielos’ afirmó que la producción le solicitó iniciar una confrontación con Manelyk González y que estaba al tanto de que su participación duraría únicamente dos semanas, ya que todo estaba preestablecido.

Después de sus testimonios, algunas personalidades de realities como Laura Bozzo y Manelyk González, la llamaron “mentirosa”. Ahora, Noriega publicó un video hablando a su favor.

En el material audiovisual dice: “Como muchos de ustedes saben, yo fui parte de Los 50 y con todo este revuelo que se ha armado alrededor de Thalí y estas empresas… Yo aquí no estoy para defender ni para acusar a nadie, lo único que sí puedo decir es que en este reality show hubo un momento en donde Thalí quiso irse ocupando mi lugar y lo único que yo puedo dar fe es que a mí sí me comentó que ella ya tenía pactado salirse, que había sido parte de una negociación para poder estar en ‘El Señor de los Cielos’. Eso me consta, eso pasó en ese momento”.

Sobre la discusión entre González y García, el actor comentó que él sabía que la producción le había pedido a la actriz mexicana iniciar la confrontación.

¿Qué más dijo el excompañero de Thalí García?

Noriega también elogió a García y la considera “una gran amiga”. En sus palabras: “Lo comparto porque me consta porque me lo dijo personalmente en un área en donde no había cámaras y ‘Los 50’ no era 24/7”.

Finalmente, confesó “creo que quienes la conocemos y quienes fuimos testigos de algunas de las situaciones de las que han causado polémica creo que también es padre hablar con la verdad”.

En las declaraciones de García en contra de Telemundo, acusó a la televisora de acoso laboral, despido injustificado y daño moral. Sobre su participación en ‘Los 50’, aseveró que nunca tuvo intención de entrar, pero aceptó la oferta porque estaba interesada en participar en ‘El Señor de los Cielos’.

La mexicana explicó: “Después de tantos años de hacer novelas y de demostrarle una empleada honesta… ellos decidieron hacerme la ‘amable’ invitación de estar en ‘Los 50‘, invitación a la que tres veces dije que no, pero luego enviaron a Francisco Ponce (…) para que tratara de convencerme que tomara este proyecto”.

García afirmó que sentía agradecimiento con la cadena por apoyarla en sus inicios. Contó que le ofrecieron 30 capítulos, en la novena temporada de ‘El Señor de los Cielos’, con dos meses de sueldo y que le pareció un mal negocio para ella, pero aceptó solo por gratitud.

Añadió “Cuando le digo que sí, me dijo que a cambio debía hacer dos semanas de ‘Los 50’. Ella quería que estuviera todo el show, pero ya yo tenía firmada una serie con otra casa productora”.

La actriz y madre de dos manifestó que todo el reality fue una breve falsa y que ella sabía que saldría el 9 de junio.

Thalí García también formó parte de ‘La Casa de los Famosos 4’, tuvo una polémica participación debido a que se escapó de la mansión. En su momento, dijo que lo hizo por el bien de su familia y en su declaración culpó a la producción del reality show.

