Laura Bozzo ataca a Thalí García y la llama “mentirosa” tras sus acusaciones en contra Telemundo

Laura Bozzo reaccionó a las acusaciones de Thalí García en contra de Telemundo y la tachó de “mentirosa”.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Bozzo, quien también participó en una edición de ‘La Casa de los Famosos’, expresó que lo que hizo García fue un “horror”.

“Sabes que te defendí cuando te escapaste, pero nunca aceptaré que se manche un show que me cambió la vida. Espero rectifiques tus declaraciones que sabes no son ciertas”, aseveró Bozzo.

¿Cuáles fueron los argumentos que refutó Laura Bozzo?

Entre las acusaciones de Thalí García a Telemundo salió a relucir que “le dieron pastillas sin sus consentimiento” y Bozzo aseguró que eso no sucede dentro del reality show.

“No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se mienta de la manera que ha mentido Thali García respecto a La casa de los famosos, a donde no solamente no te dan licor, más que una cervecita en la fiesta, sino que además, para que te den una pastilla —y lo digo por mi propia experiencia— tiene que ser recetada por tu médico”, enfatizó la presentadora.

Incluso, la presentadora peruana juró por sus hijas que lo que ocurre en el reality no es alterado por los productores.

"Thali, ¿te volviste loca? Que te secuestraron, que te drogaron, tú sabes que todo eso es mentira". Laura Bozzo – Presentadora

¿Qué dijo Thalí García al respecto?

Después de sus declaraciones, la actriz de ‘El señor de los cielos’ ha recibido diferentes críticas al respecto. En este caso particular, la actriz se defendió y escribió en los comentarios.

“Amor, lamento mucho que desde el desconocimiento te sientas así respecto a mi persona. El tiempo, las pruebas, me darán la razón”.

Después de su “escape” de ‘La Casa de los Famosos 4’, Laura Bozzo defendió la decisión de la actriz y la apoyó. Explicó que la entendía porque ella pasó varias semanas en un reality en España y extrañó a su familia.

Dicho momento fue recordado por García, quien añadió: “Yo igual no dejo de admirarte, respetarte y jamás olvidaré ese abrazo que me diste cuando más lo necesité. Ya hay video que demuestran lo contrario, el mismo Lupillo fue testigo de lo mal que me sentí ese día, y como te digo, los tribunales tendrán la última palabra. Todo mi amor y admiración para ti”.

Otra estrella de reality que desmintió las declaraciones de García fue Manelyk González. La llamó “Mentirosa hasta los dientes!!! Que horror que la apoye”.

En sus historias de Instagram, García hizo mención a este comentario y le dijo a sus seguidores: “Amores, no me etiqueten en las declaraciones de Manelyk. Cada quien habla de sus experiencias”.

Telemundo se pronunció sobre las graves acusaciones de Thalí y en un comunicado manifestaron:

“La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García”.

Seguir leyendo: