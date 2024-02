Laura Bozzo despotrica contra la mamá de Yailin la más Viral y la llama “sanguijuela vividora”

Fiel a su personalidad irreverente y sin miedo al qué dirán, la presentadora Laura Bozzo salió en defensa de la dominicana Yailin la más Viral luego de que se diera a conocer la intención de Wanda Díaz, madre de la influencer, por obtener la custodia de su nieta Cattleya. ¡Aquí te contamos lo que pasó!

Fue bajo una publicación de la cuenta oficial del programa “El Gordo y la Flaca, misma donde se dio a conocer que Díaz se estaría preparando para una batalla legal con su hija, que la peruana no dudó en arremeter en su contra.

“Estamos todos locos. Esa señora que no supo ser madre con sus hijas, ¿qué autoridad moral tiene? Ninguna. Es una sanguijuela chupa sangre, vividora que solo busca dinero. ASCO“, escribió Laura Bozzo desde su cuenta oficial.

Sin embargo, la cosa no acabó allí, ya que la conductora no dudó en asegurar que esta iniciativa busca su beneficio y no el de la pequeña. De acuerdo con la ex participante de “La Casa de los Famosos”, esto sería con la intención de recibir la manutención que le corresponde a la hija de Yailin.

“Una vergüenza. Cómo se atreve esa señora que abandonó a sus hijas a su suerte. Pretende por dinero quedarse con su nieta”, dijo furiosa para concluir su mensaje bajo el post del show de espectáculos.

Como resultado de su hazaña, la sección de comentarios se llenó de mensajes de apoyo en los que los fanáticos de Yailin la más Viral reprobaron las acciones de Wanda Díaz, asegurando que su labor es guiar a su hija y no deslindarla de sus responsabilidades por beneficio propio.

“Eso mismo digo yo. Puso a sus hijas a trabajar desde los 14 años no las crió ella, fue la abuela y es enemiga de las dos hijas porque no le daban dinero. Si yailin fuera pobre la bota con todo y bebé” y “Se tenía que decir y se dijo”, son ejemplos de la opinión que el público compartió desde las redes sociales.

Cabe recalcar que a pesar de la polémica que se ha generado, Yailin la más Viral no ha emitido comentarios con respecto a los dimes y diretes que giran en torno a la custodia de su hija Cattleya.

Seguir leyendo:

• Laura Bozzo rompe el silencio tras huracán que azotó Acapulco y que destruyó su apartamento

• Laura Bozzo rompe a llorar tras recibir “traición” dentro del reality show ‘Gran Hermano VIP’

• Laura Bozzo denuncia a Belinda de tener una deuda millonaria por joyas ¡Le exige pagar para no afectarla! | VIDEO