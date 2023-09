Laura Bozzo rompe a llorar tras recibir “traición” dentro del reality show ‘Gran Hermano VIP’

La polémica Laura Bozzo se encuentra en España participando en el reality show ‘Gran Hermano VIP’, donde se ha ido ganando el cariño de la audiencia por su personalidad directa. Sin embargo, esta semana a través de las pantallas vieron a la famosa llorando por una traición del programa.

Desde que comenzó el programa español, Bozzo se había mostrado muy cercana a la participante Karina, quien tiene problemas de salud. La conductora peruana la había apoyado en todo momento, cuidándola y acompañándola, creando un nexo de amistad dentro de la competencia.

Sin embargo, todo cambió el pasado jueves, cuando Karina nominó a Laura para la expulsión. La peruana, visiblemente afectada, rompió en llanto ante la mirada de todos los participantes y sin filtros expresó lo que estaba sintiendo por el golpe que recibió de quien creía su amiga.

“No es justo, yo le he dado la vida acá. A la persona que más quería. Le lavaba los pies, le hacía masajes, le hacía todo. A mí no me interesa que me nomine, yo soy guerrera, y voy a ganar”, comenzó diciendo la artista de 71 años.

Después, agregó: “Lo que me duele en el corazón es que alguien que yo, después de que he dicho que es la persona que más amo en esta casa, me haga una cosa así, eso es lo que me duele, porque eso no se vale, no tengo más nada que decir”.

La audiencia española del reality de Telecinco se mostró conmovida por la situación de Bozzo y le mostró su apoyo a través de las redes sociales.

“Karina te me has caído por completo. Tu máximo apoyo Alex y Laura nominándolos cuando son los únicos que te ayudan”; “Laura Bozzo dice verdades cada vez que habla”; “Karina por fin sacó su verdadera personalidad, hasta la voz de viejita dulce le cambió”; “Karina se va a tirar toda la semana llorando y diciendo que sus compañeros no están siendo justos. Se avecina campaña lacrimógena, pero la realidad es la que hemos visto esta noche: Karina no es tan fresita ni tan inocente. Ha apuñalado a los que han dado la cara por ella”; “Mira que me gusta Karina, pero más me gusta Laura, y aquí se lleva toda la razón… es unas de las claras ganadoras de la edición” y “Veremos qué hace Karina sin el apoyo de Laura y Alex. Nominó a los que más la apoyan”, son algunas de las reacciones de los internautas que seguien el reality español.