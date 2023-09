Laura Bozzo denuncia a Belinda de tener una deuda millonaria por joyas ¡Le exige pagar para no afectarla! | VIDEO

Una vez más Laura Bozzo se encuentra bajo el ojo del huracán, y esta vez por andar hablando y exhibiendo a Belinda. Pues la polémica peruana asegura que la española tiene una deuda millonaria en la compra de joyas que sigue sin pagar, y exige que liquide esto, pues ella es su aval y podría meterla en serios problemas.

Bozzo asegura que se encuentra muy angustiada ya que, al aceptar ser su aval, pues asegura que es a ella a quien le están cobrando la fuerte suma de dinero, motivo por el que le hizo un desesperado llamado.

Fue durante una entrevista para el programa “Hoy”, la presentadora relató que hace varios años la intérprete de “Pobre Boba Niña Nice” visitó Perú para celebrar su cumpleaños y su familia la recibió en grande.

Durante dicha visita, Laura la llevó y le presentó con su amiga joyera con la que la cantante compró una gran cantidad de piezas por las que quedó ella como su aval sin imaginar los problemas que tendría por esto más adelante.

De acuerdo con Laura Bozzo, la deuda de Belinda asciende a más de 60 mil dólares. Y señaló que ante la insistencia de la joyera para que Belinda le pague, la conductora le hizo un llamado a Belinda para que liquide lo que debe.

Incluso, la presentadora de “Laura en América” señaló que ha intentado contactar a la intérprete de “Amor a primera vista” en más de una ocasión para hacerle saber de su deuda y pedirle que lo liquide, pero hasta el momento lo ha tenido éxito y es su asistente, Cristián, quien atiende las llamadas asegurando que solucionarán el pago, pero nunca sucede.

“No sé si ella sepa, pero si me encantaría que se solucionara porque yo a ella la amo con toda mi alma, soy su fan. Y estoy segura de que ella no tiene Mila menor idea de lo que está pasando. A mí me están cobrando ahora porque obviamente yo la avalé. Espero que ella se entere y lo resuelva porque yo sé que ella no debe de saber nada”.

LAURA BOZZO