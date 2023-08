Belinda le grita a los cuatro vientos su verdadero estado civil ¿Tiene nuevo novio?

Belinda no andaba perdida, andaba de parranda, pues ya tenía rato que la artista española no daba de qué hablar, excepto que andaba de vacaciones en Disney celebrando en grande su cumpleaños. Pero al parecer tuvo que detener por un momento su celebración pues quiso desmentir una “vil calumnia”.

De acuerdo a información que dio a conocer el equipo de la periodista de espectáculos, Flor Rubio, quien trabaja para “Venga la alegría” de TV Azteca y Grupo Fórmula, la expareja de Christian Nodal estaba recibiendo lujosos regalos de su supuesto novio, el famoso y multimillonario empresario, Gonzalo Hevia Bailléres.

Y supuestamente estos mismos revelaron que la artista de 34 años de edad habría recibido un automóvil muy lujoso.

Algo que sin duda hizo enfurecer a Belinda, pues de inmediato se comunicó con este equipo de trabajo de Flor Rubio para desmentirlo en su totalidad. Además de que aprovechó para revelar su estado civil.

Resulta que fue justamente la también conductora de espectáculos Flor Rubio, que, ante el reclamo de Belinda, decidió tomar unos minutos del matutino de TV Azteca para dar la versión de la española.

“Belinda le escribe a Gabriel Cuevas, mi colaborador y le dice: ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mi familia y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año”

FLOR RUBIO