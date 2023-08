Belinda detiene concierto para tener increíble gesto con un fan ¡Le mandó hasta un beso! | VIDEO

Una vez más Belinda nos conquistó con su gran corazón, después de que durante su más reciente concierto fue grabada mientras tuvo un tremendo gesto con uno de sus fans.

Pues se volvió viral un video en el que se le ve a la cantante de “Utopía”, interrumpiendo uno de sus conciertos para leer una pancarta llevada por uno de sus fans, quien le pedía que lo desbloqueara del Twitter, lo cual, provocó una divertida reacción en la cantante.

Fue por medio de redes sociales, en específico en TikTok, donde uno de los fans de nombre Juan Sergio, quien señaló en la edición 2022 del Machaca Fest asistió con una cartulina a la presentación de Belinda.

Esto con el objetivo muy claro, que era pedirle que lo desbloqueara de Twitter, además, aseguró que no hizo nada para ganar dicha sanción de parte de la cantante, quien interrumpió su concierto para leer el mensaje de su seguidor.

“Ese soy yo, Belinda nos leyó en Machaca, vayan y díganle a Belinda que no me ha desbloqueado de Twitter. Yo no le hice nada”

FANÁTICO DE BELINDA