Danna Paola reaccionó ante el regreso de Belinda a la música ¡Inesperado!

Belinda sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales en donde dijo estar en Miami a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera, horas más tarde nos confirmó que acababa de firmar nuevamente con una disquera internacional.

Con esto, Belinda anunció por todo lo alto su regreso a la música de manera formal, pues si bien, la rubia había estado haciendo colaboraciones con algunas agrupaciones, desde hace muchos años no graba un disco en solitario, esta noticia tomó por sorpresa no solo a sus fanáticos sino a otros famosos, entre ellas Danna Paola quien no dudó en reaccionar ante esta noticia.

Pese a las muchas presuntas teorías de una rivalidad entre Danna y Belinda, lo cierto es que las cantantes cada vez que tienen la oportunidad se halagan la una a la otra, y esta vez la intérprete de “EXT4S1S” no dejó pasar la oportunidad para dejarle un mensaje a su colega en redes sociales.

Y es que, ante la noticia que Belinda compartió que regresa a la música y que se encuentra en su mejor momento para componer y grabar grandes temas, Danna Paola reaccionó y comentó: “brilla”, esto acompañado de algunos emoticones de corazones y estrellas.

Sine mango, Belinda también contestó a quien supuestamente es su gran rival, y es que la rubia tomó unos minutos para asegurarle que va a brillar, tal y como ella se lo dijo.

Cabe señalar que la disquera con la que Belinda firmó tiene entre sus filas a grandes artistas como Sofia Reyes, Luis Miguel, Miguel Bosé, María Becerra, Peso Pluma.

Belinda pone en peligro la fortuna y herencia de su actual pareja

Se trata de Gonzalo Hevia Bailléres, heredero de una de las fortunas más cuantiosas de todo México, pues tan sólo uno de los negocios principales de la famosa familia Bailléres son los famosos almacenes de gran élite “Palacio de Hierro”, que abundan en todo México.

Tal es la fortuna de esta distinguida familia mexicana, que tan sólo en 2022, la revista Forbes, ubicó al patriarca actual de la familia, Alberto Baillères, como el cuarto hombre más rico de México con un capital que ascendía a más de 9 millones de dólares.

Por ello, la mujer que elija Gonzalo deberá contar con ciertos requisitos, entre ellos una imagen impecable, pues su entorno está rodeado de personas cultas, preparadas y sobre todo con fortunas inimaginables.

Situación que mete en aprietos a Belinda, pues, aunque la también actriz española ha trabajado desde muy pequeña. La realidad es que sus padres, según diversos medios mexicanos, no han sido los mejores administradores de las ganancias de su hija.

En esta ocasión el polémico programa de YouTube “En Shock”, fue donde Jorge Carbajal reveló que Gonzalo Hevia Bailléres no puede gritar su amor a los cuatro vientos.

“Ya llevan tiempo diciendo que son novios, pero lo que pasa es que resulta que él es el heredero de la fortuna, no sé si de toda pero ya mira el porcentaje que sea de herencia ya es ganancia…” BELINDA

Según Carbajal, la adinerada y poderosa familia mexicana no está nada de acuerdo con el romance que tiene con la cantante española. Pues tienen miedo a que todo lo que se ha dicho de la rubia sobre que deja sin dinero a sus parejas sea verdad.

“Pero el tema es que la familia ha escuchado tantas cosas malas de Belinda como de que deja pobres a los novios, que no quieren que ande con él, y entonces le dijeron: ‘si tu sigues de necio con esa señora o esa mujer te vamos a desheredar, tú sabes’, entonces ahora, cada que sale con Belinda le dice: ‘nos vemos en la esquina’ (risas)…” JORGE CARBAJAL

