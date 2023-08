Belinda presume su esbelta figura en cómodo y sensual atuendo desde un avión privado

Hace unos días la cantante Belinda estuvo de cumpleaños número 34 y se fue a Disney World a disfrutar junto a sus padres. Ya estando de regreso a México la actriz y cantante presumió en redes sociales el atuendo que usó en el avión privado en el que viajó.

Belinda subió a su perfil en Instagram un carrusel de fotos presumiendo un outfit casual y cómodo que nunca le quitó el estilo. La intérprete de grandes éxitos como ‘Boba Niña Nice’ optó por un conjunto de tela muy cómoda en el patalón y el crop top manga larga.

Lo más peculiar de su look era que el conjunto tenía unas aberturas en la parte de los lados, tanto del crop top como de los pants. El detalle iba desde el inicio del brazo, hasta la muñeca, en el top; y desde las caderas hasta el tobillo, en los pantalones. El toque más femenino sin duda se lo daban los lazos que tenía en medio de las aberturas que ella se podía atar.

Para el look total, la protagonista de ‘Cómplices al rescate’ llevaba una cartera Birkin (Hermès), en morado y rosa, y un maquillaje natural dejaba ver las pecas de su rostro. Asimismo, la cantante mostró unos obsequios que le hizo la marca Pandora.

Desliza para ver las fotos

Uñas con diseño de Disney

Belinda aprovechando su viaje a Disney World para pasar su cumpleaños les pidió a sus padres que junto a ella se realizaran diseños en las uñas con personajes de favoritos y ellos accedieron, aunque el padre parecía no muy convencido.

En el carrusel de fotos que recientemente compartió la intérprete de ‘Bella Traición’ se pueden ver las manos entrelazadas de ella con su madre y los detalles que ambas tienen en cada una de sus uñas.

Por su parte, el papá de la cantante fue presumido por su hija y por el estudio de uñas que visita Belinda con frecuencia. El señor Ignacio Peregrín al final mostró sus uñas con personajes como Mickey pintados.

Es parte de Warner Music

Hace unos días Belinda informó a sus fans que su carrera musical está comenzando una nueva etapa porque firmó contrato con Warner Music y eso la tiene muy emocionada porque viene música de ella pronto.

“A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y deje de creer. Dejé de creer en la industria y en las compañías”, comenzó diciendo cuando dio el anuncio.

Luego agregó: “Hoy, años después, decidí volver a creer. Creer en mí, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso, que en un momento muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope”. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

