Belinda posa de espaldas al subir a un yate, usando un microbikini rojo con cadenas

Hace algunas semanas Belinda hizo un viaje a Tailandia, y para ella resultó algo muy memorable y especial; por ello decidió ahora compartir en su cuenta de Instagram unas fotografías que la muestran paseando en un yate, usando un microbikini rojo con cadenas a los lados. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Un gran viaje”.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante consiguió más de 900,000 likes gracias a fotos en las que aparece usando otro bikini, luciendo su escultural figura y posando junto a un elefante. A ella le encantan estos animales, y lo expresó en el texto con el que acompañó las imágenes: “Dicen que un elefante nunca olvida…lo que no te dicen es que tú nunca olvidas un elefante 🐘 🤎. Este lugar es un santuario donde todos los elefantes fueron rescatados de lugares donde los maltrataban y lucraban con ellos, ¿cómo pueden existir personas que les quieran hacer daño? Son lo más hermoso que existe, ojalá nos sean Eternos…” View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Después de su estancia en Tailandia Belinda partió a la isla de Lanzarote, donde disfrutó del clima y el mar. Un día decidió salir y lo hizo luciendo impactante, al usar un bikini azul y una blusa amarilla: “Cuánto te echaba de menos mi isla del edén… 🌬️💙” View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

