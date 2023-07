Belinda acapara las miradas al usar un ajustado enterizo que remarca su figura

Belinda ha vuelto a llamar la atención por su escultural figura, y lo dejó ver en un video que publicó en sus historias de Instagram. Ella se presentó en concierto en México el 1 de julio y para la ocasión optó por un total look de color café, compuesto por botas vaqueras, un abrigo y un ceñidísimo enterizo que remarcó sus curvas, sin olvidar unas gafas oscuras como complemento. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella cantante de 33 años también comentó al programa de televisión “Hoy” que después de una larga temporada en la que ha ofrecido muchos conciertos a sus fans quiere viajar a España para encontrarse con su familia y descansar un poco; además, desea hacer una colaboración con Peso Pluma, el intérprete de corridos tumbados: “Me encantaría, estoy en contacto con él, es un súper artista y por supuesto que ojalá se dé algo muy pronto”. Belinda habla de peso pluma pic.twitter.com/Oe7OmIKdWi— Lo + viral (@VideosVirales69) July 3, 2023

Desde hace ya mucho tiempo Belinda se distingue por tomarse selfies en las que luce espectacular, y recientemente complació a sus seguidores con unas que la muestran antes de una presentación, modelando un minivestido negro con guantes incluidos que contrastó con sus botas brillantes.

