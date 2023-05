Belinda se toma una selfie frente al espejo, usando un sostén de tiras

Belinda es toda una experta en tomarse selfies, y ahora sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía captada antes de su concierto en Puebla y que la muestra frente al espejo, usando jeans holgados y un sostén de tiras, lo cual le permitió lucir al máximo su abdomen plano. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Las imágenes de la cantante han impactado a sus fans, y para ejemplo está una en la que aparece usando un top y minifalda con estampado y adornos de perlas. La foto forma parte de una colección en las que Belinda mostró sus momentos favoritos de su reciente viaje a España. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

El 14 de mayo Belinda presentó su show en el festival Tecate Emblema, logrando un lleno total y ovaciones del público. Ella presumió su figura en varios originales outfits, de los cuales sobresalió uno de top y minifalda en color rosa, complementado con botas afelpadas que le sirvieron para patear unos globos gigantes. View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb)

Sigue leyendo: