Belinda muestra en videos lo que lleva en su bolso, incluyendo su estampita de la “Santa Belinda”: “Los hombres se tatúan mi cara”

Belinda se ha hecho de muchos fans durante su estancia en España, y ahora fue entrevistada para la revista Vogue, mostrando las cosas más curiosas que carga en su bolso. Usando el traje de acabado plastificado y de color naranja que la cantante ha lucido en sus recientes conciertos, ella sacó una curiosa estampa y hasta leyó el texto que tenía escrita en la parte posterior: “Mis estampitas de la “Santa Belinda”. No sé por qué en México se les ocurrió que yo soy la “Santa Belinda”. No sé a quién se le ocurrió, pero me hace mucha gracia…Quiere decir que los hombres se enamoran y se tatúan mi cara, mi nombre, lo que sea. Me lo tomo muy a broma”.

Posteriormente la artista sacó una botella de salsa Tabasco y dijo que, aunque a ella no le gusta el picante, la usa para hacerles bromas a sus amigos: “Cuando están desprevenidos les echo un poquito de salsita picante y empiezan: “Pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y me gusta mucho ver la reacción. A mis compañeros de “(Bienvenidos a) Edén” los he enchilado. En México se dice así cuando te enfadas o cuando algo está súper picante”. @voguespain @Belinda siempre lleva esto en su bolso para gastar bromas a sus amigos #bolso #inthebag #belinda ♬ sonido original – Vogue España

Por último, Belinda mostró varios cuarzos, los cuales dijo le traen buenas vibras: “Yo creo mucho en las energías y me encantan los cuarzos. Colecciono cuarzos y lo más gracioso es que todos los que tengo me los han regalado. Es de muy buena suerte que alguien que te quiere te regale un cuarzo, porque es energía al final del día, y tú les das tu propia energía. Y los cuarzos me han ayudado con la ansiedad, me han dado mucha paz, antes de dormir agarro mi cuarzo, lo froto y escucho música relajante y me quedo dormida, porque sufro mucho de ansiedad”. @voguespain Sobre por qué @Belinda siempre lleva cuarzo en su bolso #belinda #inthebag #bolso #cuarzos ♬ sonido original – Vogue España

