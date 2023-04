Belinda defiende a capa y espada a un fan que la lastimó físicamente | VIDEO

Belinda ha demostrado que quiere muchísimo a sus “Belifans”, sin importar que en ocasiones puedan lastimarla sin querer hasta físicamente. Y por ello los defiende a capa y espada, así lo hizo en el “Hormiguero”.

En marzo pasado la española protagonizó un momento que comenzó siendo muy sorpresivo y hasta agresivo. Esto después de que la cantante y actriz ofreciera un concierto en el Teatro del Pueblo de Guanajuato en México en la famosa “Feria de la Fresa”.

Durante su show uno de sus fanáticos logró evadir el cerco de seguridad y llegó hasta la cantante en medio del escenario en donde la abrazó de tal forma que estuvo a punto de tirarla y provocar un accidente a la cantante.

A pesar del instante de angustia y preocupación que todos los encargados de la seguridad de Belinda estaban viviendo, la cantante supo manejar la situación de la mejor manera.

Y a tan solo unas semanas de que esto sucediera, la española habló de este momento en “El Hormiguero” y ahí, defendió a su “belifan” ante Pablo Motos.

“¿Sabes qué pasa? en el momento como que estás en shock, pero sabes que el amor de los fans, yo siempre sentí que no tenía una mala intención, yo sabía que él, ósea no lo conocía, pero los ‘belifans’ generalmente siempre son muy apasionados, muy intensos, muy cariñosos, pero no lo hacen con mala intención…”

BELINDA