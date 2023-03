¿Belinda realmente agredió a reportero de Chisme no Like? Estos son los detalles | VIDEO

Belinda no deja de dar de qué hablar. Literal ya se le hizo costumbre ser parte de las portadas de los medios más importantes por diversos temas. En esta ocasión fue por una polémica que sin duda buscó un reportero del programa de espectáculos “Chisme No Like”, quien la señaló de tratar de cierta forma a la prensa, mientras ella sólo le pidió que no le gritara.

Ya muchos sabemos que en este show de YouTube de plano parece que Belinda es el “enemigo público número 1”, pues siempre hablan de ella e indagan todo lo que se pueda de la española. En su mayoría temas polémicos y que afectan mucho a su imagen ante el público.

Así que su confrontamiento con este show no es nuevo. Ya que después de que se hiciera viral que un video donde un fan la agrede sin querer mientras está dando su show.

Todos hablaban de ella hasta que este programa compartió un video de una supuesta discusión que tuvo ante sus cámaras, desatando opiniones divididas entre sus millones de fans.

Fue el propio show de “Chisme No Like” quienes compartieron en sus redes un breve video en el que se le ve a Belinda hablando de manera desesperada hacia uno de los reporteros. Quien se defiende explicando que solo está haciendo su trabajo y busca alguna declaración.

BELINDA LINDA CUÁNDO LA VEN, Y CUÁNDO NO SE TRASFORMA Y ATACA A NUESTRO REPORTERO https://t.co/oOyLwY9BD2 EXCLUSIVA TODA LA INFORMACIÓN ⬆️🔴🔴🔴 #CHISMENOLIKE #Belinda #elisaberistain #javierceriani pic.twitter.com/QB7U1SYipq — Chisme No 👎🏻 Like (@ChismeNo) March 29, 2023

A pesar de ello no dejó de insistirle hasta que llegó a señalarla de que sí así le gusta tratar a la prensa. Pero en ningún momento se ve que lo lastima o le hace algún gesto, simplemente está atendiendo una supuesta llamada telefónica, y el reportero no deja de insistir ni respetar su distancia. Sin embargo, segundos después le lanza comentarios al reportero.

“No te estoy tratando mal. Me estás gritando, ¿qué quiere que le conteste? Déjeme de gritar, por favor” BELINDA

Se le escucha decir a Belinda al reportero de “Chisme No Like”. Esto después de que el comunicador la cuestiona sobre si así le gusta tratar a la prensa. Y realmente no se ve que en ningún momento lo agrede, simplemente decidió no atenderlo. Como muchos artistas lo hacen.

Pero es una realidad que este show ya la trae de encargo, pues aseguran que la también actriz de proyectos como “Amigos x Siempre” los ha amenazado. Además de que no han dejado de insistir en hablar de su familia y buscar todo tipo de información sobre su vida personal con familiares que ellos mismos relatan, casi no tiene contacto.

