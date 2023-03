Belinda es atacada por sus haters por su forma de vestir a sus ¡33 años! | VIDEO

Nada les acomoda, pues ahora Belinda, como siempre genera todo tipo de comentarios. La española es como si fuera el Real Madrid o el América, la quieres o la odias, pero nunca pasa desapercibida y en esta ocasión sus haters se hicieron presentes para criticarla por su forma de vestir.

Belinda se encuentra disfrutando de sus 33 años, y a pesar de que ha estado en medio de la polémica, la famosa española no deja de ser un referente de la moda. Pues mujeres de todas las edades han buscado emularla.

Pues reconozcamos que la mayor parte del tiempo ha demostrado tener buen gusto. Pero ahora salió un grupo de “conservadores” en redes sociales que la están criticando por su forma de vestir, pues la también actriz suele lucir su escultural figura, la cual le ha costado muchos años trabajar y mantener.

Incluso la han señalado por ser demasiado delgada, pero ahora los detractores de la cantante cayeron en lo absurdo absoluto. Pues por medio de un video de TikTok revelaron que a su edad no debería vestirse de esa manera.

Mi #belinda cómo que el estilo juvenil ya no funciona en ella a sus 33. pic.twitter.com/6bOYGDPtns — DIVAS Y ESTRELLAS FB (@baldozambrano01) March 16, 2023

Esto después de que apareciera con una falda de brillos estilo colegiala, durante una de sus presentaciones. Algo que molestó a algunas haters, que podríamos decir se vieron envidiosas. Pues se le veía perfecta la falta y con un top negro sencillo y sin escote, la verdad la hacía verse muy bien.

Pero eso enojó a muchos usuarios, quienes justificaron los comentarios asegurando que “YA NO ESTÁ EN EDAD DE USAR ESE TIPO DE ROPA JUVENIL” ¿Qué?, Así como lo leen, ahora resulta que una artista que se dedica a dar shows no tiene derecho a vestirse como quiere pues para ellos la edad ya no es la correcta.

Ante esto sus fans, y la gente con más empatía salió en su defensa y con justa razón, pues no hay un código de vestimenta establecido por las autoridades con respecto a tener una edad para vestir o no de cierta manera, y mucho menos siendo una artista. Si esto fue con Belinda, qué le espera a Ninel Conde o Ana Bárbara.

