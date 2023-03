Prima de Belinda revela lo que le sucedió a la mamá de Luis Miguel y dónde se encuentra | VIDEO

El paradero de la madre de Luis Miguel sigue siendo todo un misterio a pesar de que en la serie de Netflix dejaron ver algunos detalles de lo que le pudo pasar. Pero esta vez Belinda estaría involucrada con la aparición de Marcela Basteri de manera indirecta.

Sí, puede leerse extraño, pero es real. Y no es que resulte que Belinda tiene un lazo familiar con Luismi, sino que su prima Stephanie Peregrín, quien fue encontrada por el equipo de “Chisme no Like”, y quien resulta que además de hablar de su famosa prima, también es médium.

Según lo que se reveló es capaz de comunicarse con los muertos, por lo que Javier Ceriani, conductor del famoso show de YouTube, aprovechó que visitó la casa en la que llegó a habitar Luis Miguel y su familia en España para que hicieran una sesión y contactar a Stephanie.

“Me reúno con Stephanie y me dice ´yo hablo con los muertos´, y le dije ¿estás segura? Porque voy a la casa de una muerta y me dice ´dame la foto no sé quién es…”

JAVIER CERIANI