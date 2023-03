Sobrino de Demián Bichir revela que firmó un contrato ¿para no hablar de Belinda? | VIDEO

Belinda sigue dando la nota, y esta vez acaparó los titulares después de que el sobrino de Demián Bichir, José Ángel Bichir, revelara en una entrevista que la española le habría hecho firmar un contrato de confidencialidad para no revelar la relación que tuvo con ella.

Sí, nosotros también nos quedamos con el ojo cuadrado con esta información. Y es que Bichir reveló que se reencontró con la española en el show de plataforma, “Divina Comida”, pues se conocieron cuando eran pequeños.

Ya que trabajaron juntos en la telenovela infantil “Aventuras en el tiempo” en donde incluso se habrían casado, claro en la ficción.

Durante un evento, José Ángel se mostró molesto tras confesar que algunos medios lo señalaron por supuestamente él negó haber tenido una relación más allá de amigos con Belinda.

Pero lo curioso de la respuesta es que el también actor confesó que no puede hablar del tema pues habría firmado un contrato que se lo impide.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea”

José Ángel aprovechó para desmentir las notas en las que aseguran que él dijo sólo ser un gran amigo de Belinda y que nunca tuvo una relación con ella. Y ante la insistencia de que dijera más al respecto, sólo se atrevió a repetir que tiene un contrato firmado y si no lo cumple, lo podrían demandar.