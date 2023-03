Sobrino de Demián Bichir promete dar detalles de su supuesto amorío con Belinda | VIDEO

Belinda ahora sin decir ni pío está metida en tremendo escándalo. Pues el sobrino de Demián Bichir no deja de generar expectativa cada que deja entrever algo sobre su supuesta relación con la española.

José Ángel Bichir tuvo de nuevo un breve encuentro con la prensa mexicana, a quienes les dejó de nuevo algunas pinceladas sobre si hablará o no de su supuesto romance con Belinda.

El actor de “Mariachis” insistió en que sigue son poder hablar de ello, pero esta vez le dio pistas a la prensa, pues les solicitó estuvieran tranquilos.

Ya que en las próximas semanas podría dar detalles importantes sobre la relación que tuvo con la intérprete de “Utopía”.

“La vida te va llevando a cosas. No sabía que iba a ser tan reciente lo que pasó. Les prometo que podremos hablar sobre eso”

Pero eso no detuvo a la prensa para detenerse en seguir preguntando por la relación que sostuvieron. Así que se limitó a pedirles respeto, pero insistió en que tuvieran paciencia por lo que próximamente relataría.

“Les prometo que a la siguiente ocasión hablaremos de todo esto. Es complicado no había estado expuesto, es un poco fuerte”

La primera vez que José Ángel habló del supuesto contrato que le hizo firmar Belinda de confidencialidad para no dar detalles de su relación, fue en la alfombra roja de la serie “Mariachis”.

Ahí sorprendió a propios y extraños revelando que la española no le dejaba dar a detalle cómo fue su romance, el cual surgió tras su ruptura con Christian Nodal.