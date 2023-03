Belinda rompe el silencio y esto es lo que opina de Cazzu, novia de su ex Christian Nodal | VIDEO

La separación de Belinda y Christian Nodal a pesar de que ya fue hace más de un año no deja de generar controversia. Y es que la prensa mexicana por donde le busque le saca hilo para seguir hablando de ambos artistas.

Fue en esta ocasión que la española fue abordada por los medios mexicanos para preguntarle su opinión sobre la actual pareja de Nodal, la cantante argentina Cazzu.

Y a pesar de lo que muchos pudieran creer al respecto, Belinda se comportó como toda una dama y no soltó ninguna declaración polémica, sino todo lo contrario, se expresó de una forma más que agradable de la intérprete sudamericana.

Pues realmente se ve que ella no tiene nada en contra de la pareja de su ex, pues ella llegó tiempo después de que terminaron su compromiso. El cual estaba presupuestado para llegar al altar, pero al final no terminó como muchos esperaban.

Fue tras su llegada de la Feria de las Fresas Irapuato 2023, donde protagonizó un polémico incidente con un fan, que Beli fue cuestionada por la prensa al respecto.

“Cazzu me encanta, es una super artista y me encanta su trabajo, esta hermosa” BELINDA

Aunque fue una declaración breve, con estas palabras Belinda deja claro que no existe ningún tipo de rivalidad entre ella y Cazzu, ni en el plano profesional ni mucho menos personal.

Y lo más loable de Belinda fue que respondió con mucha madurez sin importar lo que le había sucedido el fin de semana durante su concierto.

Pues un fanático se subió al escenario donde la agredió físicamente y le causó algunas lesiones, que a pesar de que no son de cuidado si la dejaron muy asustada.

Cabe recordar que semanas atrás, Cazzu también fue cuestionada sobre lo que pensaba de Belinda. Quien también respondió de una gran forma sobre su percepción de la española, sin importar que sea la ex de Nodal.

Pues la cantante argentina aseguró que admiraba mucho a la intérprete de “Amor a primera vista”, pues creció escuchando sus canciones y además aseguró que la respeta mucho pues es una gran artista.

