Belinda manda indirecta a Cazzu, la nueva novia de Christian Nodal, con un sutil comentario

Al ser Cazzu la nueva novia de Christian Nodal, algunos medios de comunicación y fans se han empeñado en crear un presunta rivalidad entre la cantante argentina y Belinda. Así que recientemente la exponente de trap fue cuestionada al respecto.

En su oportunidad, la pareja del intérprete de “Adiós Amor” aseguró al programa “¡Siéntese Quien Pueda!” que le guarda un enorme respeto a la famosa mexicana, e incluso, la admira porque oye sus canciones desde la niñez.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más grande que la mía, y la verdad es que yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto, me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas de su discografía, la gente puede pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y nada, le tengo muchísimo respeto”, dijo Cazzu de Belinda.

Una de las razones para que las cantantes sean comparadas puede ser que actualmente ambas tienen una canción grabada a dueto con los mencionados exponentes de cumbia, pero a la argentina le tiene sin cuidado ese tema.

“No sé quién me compara y que no sé me imagino que a la gente le divierte comparar pero no me siento comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, dijo Cazzú.

¿Cuál fue la respuesta de Belinda a Cazzú?

Por su parte, Belinda publicó un mensaje tan contundente en su cuenta personal de Instagram, que impactó a sus seguidores más allá de sus fotografías, donde mostró un abdomen plano: “Hola Marzo apenas empiezas y ya me estás j%#^*”.

Uno de los tantos comentarios que generó la postal fue: “Deje que hable la gente que solo quiere foco a costa de tu luz”. En respuesta, Belinda colocó algunos emojis en forma de corazón, como signo de estar completamente de acuerdo con lo dicho por el usuario.

