Belinda luce sus caderas con un atuendo en el que la ropa interior va por arriba

Belinda dio una sorpresa a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram al publicar una fotografía en la que aparece usando uno de sus atuendos preferidos para presentarse en concierto, con la particularidad de que la ropa interior va por arriba, lo cual le permitió lucir al máximo sus caderas.

Desde hace tiempo la bella cantante es toda una experta en tomar selfies, y con las más recientes está por obtener un millón de likes en esa red social. Ella posó en el baño, usando unos joggers y un top corto que dejaron al descubierto su abdomen. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Hola Marzo apenas empiezas y ya me estás j%#^*😎”.

El dejar ver parte de su ropa interior es ya un sello distintivo en los vanguardistas outfits de Belinda, y para muestra está el total look negro que presentó en sus recientes conciertos. Ella usó un abrigo de látex, pantalones cargo, un top de piel con anillos y gafas oscuras, sin olvidar su tanga de hilos. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

