Belinda luce su figura en ajustado enterizo azul durante el 2000’s Pop Tour

Artistas y grupos como Nikki Clan, Paty Cantú y María León se presentaron en los recientes conciertos del 2000’s Pop Tour, pero Belinda causó sensación entre sus fans, luciendo su figura en un ajustado enterizo de color azul que combinó con botas altas brillantes. Siempre dispuesta a impactar con su look la cantante tiñó sus cejas, lo cual llamó la atención de los asistentes al evento.

Desde antes de subir al escenario Belinda lució espectacular, siendo auxiliada por su estilista para que su cabello no se deslizara a su rostro. En todo momento se mostró muy animada y uno de sus temas más coreados fue “Boba niña nice”, que hace tiempo no cantaba y que encantó a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb) View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb) View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb)

Los enterizos se han convertido en la prenda favorita de Belinda para lucir en sus shows; así, se dejó ver en los más recientes usando uno negro y otro con estampado. Ella también compartió fotos y videos que muestran cómo le gusta convivir con sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

