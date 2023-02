Belinda presume su abdomen al modelar un top de plumas en color naranja

Cada vez que Belinda publica en Instagram sus selfies obtiene miles de likes, y ahora sorprendió a sus fans con una colección de imágenes en las que aparece luciendo su abdomen plano, mientras usa un curioso atuendo compuesto por jeans adornados con anillos y un top de plumas en color naranja.

En ese mismo lugar la cantante se dejó ver a finales de 2022, luciendo su figura en un ajustado minivestido color champagne. Por las imágenes obtuvo más de 734,000 likes y comentarios -en su mayoría emoticones- de famosas como Isabel Madow, Karla Díaz y La Mala Rodríguez.

Antes de acudir a un restaurante Belinda posó para un video, usando un colorido conjunto lleno de transparencias con el que dejó ver su ropa interior. Hasta el momento ella no ha querido dar detalles acerca de su más reciente proyecto como actriz: una miniserie acerca del asesinato del conductor Paco Stanley, en la que compartirá créditos con Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

