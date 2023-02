Tío de Belinda revela el supuesto modus operandi de la cantante para obtener dinero de sus parejas | VIDEO

La familia de Belinda en España no deja de darle con todo a la cantante, y esta vez de nueva cuenta su tío Fernando Peregrín, hermano del padre de la intérprete, reveló el modus operandi de la también actriz para obtener que sus parejas le regalen dinero.

Fue de nueva cuenta acusada por su propia familia de manipular a sus exparejas al pedirles dinero, según declaraciones de su Don Fernando, pues según sus declaraciones el padre de Belinda también lo defraudó en los años ochenta al vender propiedades y falsificar firmas, reveló a Chisme no Like.

“Con cosas de esas ‘cómo me van a meter a la cárcel’. Su papá, que necesitaba dinero, que estaba con una depresión. Les pedía dinero a sus víctimas, haciéndose la víctima de la hacienda mexicana. Ya notarás todos los trucos que usaba y como era más o menos sabido, se rumoraba, los otros se lo creían. Era uno de los modos, una de las cosas que hacía. ¿De qué te crees que ha vivido esa mujer y su familia? Que su padre estaba muy solo, muy triste, que no era feliz. Pero no te puedes creer nada de esta chica”

TÍO DE BELINDA, FERNANDO PEREGRÍN