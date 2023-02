Prima de Belinda estalla contra la cantante: “no va a parar de prostituirse” | VIDEO

Belinda una vez más está involucrada en un escándalo, esto después de que su prima, Stephanie Peregrin arremetiera contra la artista y la tachara de “interesada”. Esto después de que su familia de nuevo estuviera en el ojo del huracán por las supuestas acciones de su padre, Ignacio Peregrin.

Ya que acusó a sus padres y hermano de explotar a Belinda para aprovecharse de la fortuna que ha conseguido durante sus más de 20 años de carrera como cantante y actriz.

En una charla con Javier Ceriani y Elisa Beristain para “Chisme No Like”, el tío de la cantante española, Fernando Peregrin, ya había acusado a su hermano de un fraude millonario por el que habría huido de España cuando Belinda aún era muy pequeña y alcanzara la fama en México.

Acusaciones que se suman a las ya realizadas en el mismo programa por otros familiares, incluyendo su tía y hermana de su padre. A esto se unió Stephanie Peregrin, quien recordó el primer encuentro que tuvo con su prima y cómo no fue lo que esperaba debido a la actitud de la cantante, algo por lo que la tachó de “interesada”.

“Vamos a ponerlo así en una forma más bonita, si tú no tienes nada que le interese a esta niña no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara. Cuando me vio… Vamos a decir que no era un encuentro tan bonito porque parecía que no quería nada que ver conmigo. De repente ella me mira de arriba abajo y dice ‘Qué linda’”.

STEPHANIE PEREGRIN