Belinda conversaciones íntimas con famoso rapero mexicano | VIDEO

La actriz y cantante Belinda ha externado en varias ocasiones que es fan del rapero mexicano Babo, vocalista del Cartel de Santa.

Pero ahora sabemos que también sostiene charlas ocasionales con él a través de las redes sociales, de acuerdo a lo revelado por ella misma en una de sus últimas entrevistas en España.

A donde ahora decidió vivir por un tiempo, y en donde se ha mostrado muy abierta para platicar con los medios de comunicación en un modo muy relajado y hacer revelaciones que de inmediato cruzan el Atlántico.

La novedad en ese ambiente es que, luego de mostrar algunas de las fotos que ha publicado en redes, decidió dar a conocer en la entrevista con Glamour España’ charlas con Babo, del Cartel de Santa. “Estoy encontrando una conversación con Babo, que espero no me mate”, ironizó Belinda.

“Es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas porque él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, compartió Beli, quien en los hechos y en el discurso mostró el aprecio y la cercanía que tiene con él.

Pero para evitar los rumores, Belinda no perdió la oportunidad de precisar que las charlas a través de las redes sociales son exclusivamente sobre música, alejadas de cualquier tópico romántico.

Belinda está en España como parte de su regreso a la actuación, y estando allá aprovechó para participar en la serie ‘Bienvenidos al Edén’ de Netflix, de la que también es productora y en donde un grupo de jóvenes asiste a una fiesta exclusiva en una isla remota y no solo se encuentran un paraíso, sino también peligrosos secretos.

La admiración de Belinda por Babo se hizo pública durante una charla ‘Al volante’ con el Escorpión Dorado, en la que eligió que se tocara la canción ‘Todas mueren por mí’ del Cartel de Santa. Acto seguido, Babo le dedicó a Belinda un mensaje en Instagram: “Belinda, a lado de mi oscuridad tu brillo es más intenso”.

