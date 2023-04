Belinda se sincera y confiesa la razón por la que se autodenominó “La Patrona de México”

Belinda anduvo muy campante en su natal España, promoviendo la segunda temporada de “Bienvenidos al Edén”, en donde dio polémicas declaraciones en diversos programas como “La Resistencia”.

Y es que al ser uno de los shows más polémicos de tierras españolas, la expareja de Christian Nodal fue puesta en jaque pues casi casi fue obligada a hacer controversiales comentarios, como el autodenominarse “La Patrona de México”.

Esto provocó que más de uno de sus fans y medios mexicanos se encendiera en colera, pues no consideran que la española se haya ganado ese mote.

Por eso en su regreso a México, Belinda asistió a la Feria de San Marcos en Aguascalientes, en donde por más que quiso no pudo evitar dar explicaciones de todo lo que dijo e hizo en su tierra natal.

Fue a mitad de su show donde la intérprete de “Boba niña nice” decidió platicar un poco con su público que fue parte de este concierto. Ahí se percató que en el público alguien le puso “Belinda nuestra patrona”. A lo que la también actriz reaccionó.

“Belinda nuestra patrona, gracias, ustedes saben que siempre lo digo de chiste, porque me da mucha risa que me digan así, me lo tomo con mucho amor y mucho humor y gracias, gracias”

Tras esto, Belinda decidió continuar leyendo las pancartas de sus seguidores, en donde en repetidas ocasiones la llamaron “La Patrona”. Algo que la puso muy contenta y justo por eso había revelado que le agrada que así le gusta que le digan.

En este mismo evento, Belinda fue cuestionada por la prensa de espectáculos por el embarazo que apenas se anunció de Cazzu y Christian Nodal. A lo que la española fue muy clara y a la vez tajante con una petición a los medios.