Belinda rompe el silencio sobre el embarazo de Cazzu con su ex, Christian Nodal | VIDEO

El embarazo de Cazzu con Christian Nodal no deja de crear polémica. Y en esta ocasión llegó la esperada respuesta de Belinda ante esta nueva espera por parte de quien fue su exprometido y que se quedó muy cerca de ser el padre de sus hijos.

Fue en su visita a la Feria de Aguascalientes en México, donde Belinda fue cuestionada una vez más por la situación que vive actualmente su expareja. Quien hace apenas unos días fue felicitado porque debutará como papá.

Justo ante esto, la española trató ser lo más diplomática posible para no evitar decir algo en contra y fue muy clara al respecto. Mientras atendía a sus fans los medios mexicanos la cuestionaron sobre lo que opinaba de la llegada del nuevo bebé de su ex, y esto respondió.

“Un bebé es una gran bendición”, señaló Belinda ante las cámaras. Pero esto también provocó que le hiciera una sentida petición a la pensa.

Ya que suplicó que dejen de preguntarle de su ex, pues señaló que quiere ser respetuosa con la nueva familia que formó con Cazzu, quien es su pareja desde hace alrededor de un año. La protagonista de “Bienvenidos a Edén” resaltó que ella no tiene por qué opinar al respecto, por lo que sólo les desea lo mejor.

“Ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto, la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia, yo no tengo que hablar de nadie. Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una bendición es una alegría. Así que por favor, ya no voy a responder más de esto. Les deseo lo mejor”

BELINDA