Cazzu detalla sin tapujos cómo es su vida íntima con Christian Nodal | VIDEO

Cazzu y Christian Nodal normalmente se roban los reflectores ya sea por sus muestras de cariño en redes o sus candentes declaraciones.

Esta ocasión no fue la excepción, pues la trapera argentina no se guardó nada y en la gira de promoción de su más reciente álbum titulado “Nena Trampa Deluxe”, no sólo habló de este material, sino también de su vida íntima con el famoso cantautor mexicano.

Tampoco es que la sudamericana se la pase contando cada 5 segundos de su vida, pero cada vez se le ve más relajada al tocar el tema de su relación con el oriundo de Caborca, Sonora.

En esta ocasión, Cazzu fue tomada por sorpresa por el youtuber Gregorio Rossello, mejor conocido como Grego Rossello quien en su espacio “Ferné con Grego” le hizo varias preguntas sobre su vida íntima.

Para esta charla, Rosello la cuestionó específicamente sobre su vida sexual, a lo que, para sorpresa de muchos, la argentina no tuvo problema en responder y avaló sus palabras ya que en el estudio también se encontraba su novio Christian Nodal.

“La última vez que tuviste sexo”, es lo que indagó Greco quien tras la reacción desconcertada de Cazzu añadió “No tengo tiempo”, como si adivinara la respuesta de la cantante.

Pero ella lo tomó por sorpresa al revelar “Para eso siempre tengo tiempo”, también señaló que hace dos días habían estado juntos y que los momentos en los que no pasa algo de intimidad entre ellos es porque tienen mucho trabajo y se duermen temprano.

A pesar de que fueron muy subidas de tono tanto las preguntas como las respuestas, ni Greco ni Cazzu se detuvieron.

Pues incluso metieron a Nodal en un instante a la conversación, donde el cantante mexicano reveló lo que pasa cuando Julieta Emilia Cazzuchelli prefiere descansar y eso puso aún más candente dicho momento entre los famosos artistas.

