Al parecer, Jennifer López y Ben Affleck no quieren divorciarse

Jennifer López y Ben Affleck viven una situación muy compleja: están en medio de una enorme ola de rumores de separación, que día a día aumenta con nuevas especulaciones sobre su relación; sin embargo, al parecer, la cantante y el actor no quieres separarse.

De acuerdo con Entertainment Tonight, una fuente aseguró que JLo y Ben Affleck siguen luchando por su relación porque, al parecer, no quieren divorciarse.

“Jen se ha sentido presionada con todos sus compromisos laborales y Ben es más tranquilo y no le importa Hollywood y todo lo que conlleva. Siente que los altibajos son parte de la vida y que todo el mundo tiene esos momentos”, dijo la fuente.

Si no se separan, la pareja celebrará su segundo aniversario de bodas el próximo mes de julio. “Volvieron a su relación con la esperanza de que los problemas pasados ​​no se repitieran, pero desafortunadamente, algunos de ellos sí lo hacen”, agregó.

Según Entertainment Tonight, la fuente aseguró que Affleck tiene muchas cosas entre manos y que se siente muy abrumado en este momento. “Ben ha estado tratando de hacer lo mejor que puede en lo que respecta a su carrera, la paternidad compartida y ser un buen socio, pero se siente abrumado”, señala.

Aunque no están pasando por su mejor momento, la pareja quiere hacer todo lo posible para tratar de salvar la relación. “Ben y Jen no quieren divorciarse y dicen que no lo harán, pero su relación simplemente no funciona en este momento. Aún no han terminado y quieren arreglar las cosas porque se aman, pero ambos son infelices”, dijo la fuente.

Rumores de separación

Recientemente, surgió un rumor que aseguraba que Ben Affleck y JLo ya no estaban juntos luego de que la cantante, quien canceló esta semana su gira, fuera vista buscando propiedades en Beverly Hills, California, sin el actor.

Los rumores también fueron alimentados porque Affleck no fue visto acompañando a JLo en eventos, como la Met Gala, ni tampoco dedicó un mensaje en redes sociales para la cantente.

En ese momento, también se especuló sobre que el protagonista de Batman habría abandonado la mansión que compartían en Beverly Hills, por lo que Jennifer Lopez estaría buscando un nuevo hogar para ella.

Tras los rumores, una fuente cercana a ambos confirmó a la prevista People que, al parecer, se habían separado y ya no vivían juntos.

“Una fuente cercana a López reveló a People que Affleck, de 51 años, no se ha estado quedando en la mansión de la pareja en Los Ángeles. Él ha estado viviendo en una de sus otras propiedades mientras graba la película The Accountant 2”, informó la revista.

Hasta el momento, Affleck ni JLo se han confirmado o desmentido los rumores sobre su supuesta separación.

Pese a los rumores, Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron fotografiados juntos tras la enorme ola de rumores que ha envuelto su relación en los últimos días.

En las imágenes JLo y Affleck aparecen sonriendo mientras miran a la cámara que los captó a bordo de un auto afuera del Aero Theatre en Santa Mónica, California.

De acuerdo con People, ambos también fueron vistos juntos caminando en el área de West Hollywood de Los Ángeles, y el actor tenía su anillo de boda.

Las nuevas imágenes llegan en medio de los rumores de separación de los actores y de que Affleck fuera visto sin su anillo de boda.

Las fotos de Ben Affleck sin su anillo fueron tomadas por TMZ mientras estaba en su auto afuera de un recital para su hija Seraphina al que también asistió JLo, pero ambos llegaron por separado.

