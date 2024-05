¿La residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas está en peligro?

Jennifer Lopez está en negociaciones para realizar una residencia en Las Vegas; sin embargo, el acuerdo por el que podría recibir más de 90 millones de dólares por ofrecer noventa shows en el MGM Grand podría estar en peligro ¿La razón? El fracaso en la venta de boletos de su nueva gira, que comenzará el próximo 26 de junio.

De acuerdo con The New York Post, una fuente contó que los ejecutivos del MGM Grand Las Vegas no están seguros de cerrar el trato, que establece que le pagaran poco más de un millón de dólares a JLo por show, debido los problemas en la venta de boletos de su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits, por los que la cantante tuvo que cancelar varias fechas.

“MGM está observando que a ella no le va bien en la carretera. Están muy nerviosos. Es bastante raro que tengas un mal recorrido y luego vayas a Las Vegas”, dijo la fuente.

Según la fuente, la cantante podría reducir su número de presentaciones y bajar el precio a 600 mil dólares por noche para cerrar el contrato. Sin embargo, hasta el momento, JLo ni los ejecutivos del MGM Grand se han pronunciado al respecto.

Al parecer, los ejecutivos del MGM Grand están preocupados por la dificultad que ha tenido la cantante para llenar el T-Mobile Arena en Las Vegas, que tiene una capacidad para más de 19 mil personas, para su show el próximo 20 de julio.

En marzo, tras el anuncio de la gira, cuyo nombre cambió luego, JLo canceló siete fechas en ciudades como Atlanta, Nueva Orleans y Houston por supuestos problemas logísticos, pero luego se especuló que la verdadera razón era la baja venta de entradas.

Un mes después, la cantante anunció que había cambiado el nombre de su nueva gira, con la que tiene previsto recorrer Norteamérica y cantar todos los éxitos de su carrera.

Antes llamada This Is Me… Now… The Tour, ahora la gira se llamará This Is Me… Live: The Greatest Hits, informó Entertainment Weekly.

En ese momento, la cantante compartió la noticia sobre el cambio en su cuenta de Instagram, donde publicó un video que recopila varios fragmentos de sus mejores éxitos y momentos de su carrera.

“Ven a bailar toda la noche en This Is Me…LIVE este verano”, escribió JLo en su publicación.

“¿Quién hubiera pensado que esta chica aquí mismo, cantando para mi familia, actuando en mi ciudad y siguiendo mi pasión, me llevaría a lugares que nunca podría haber imaginado”, se escucha decir a la cantante de 54 años de edad.

“Pase lo que pase, soy la chica que siempre he sido, con el amor que me impulsa a compartir mi historia en el escenario como siempre lo he hecho”, agrega.

El anuncio de la gira llega después del lanzamiento de This Is Me… Now, el noveno disco de estudio, el primero en una década y la continuación de su tercer álbum This Is Me… Then (2002).

La gira también llega después del estreno de This Is Me… Now: A Love Story,película en la que cuenta su historia de amor con Ben Affleck disponible en Amazon Prime Video, y del documental The Greatest Love Story Never Told sobre el proceso de realización del filme.

