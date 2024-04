Jennifer Lopez cambió el nombre de su gira tras cancelar varias fechas

Tras cancelar varias fechas, Jennifer Lopez cambió el nombre de su nueva gira, con la que tiene previsto recorrer Norteamérica y cantar todos los éxitos de su carrera.

Antes llamada This Is Me… Now… The Tour, ahora la gira se llamará This Is Me… Live: The Greatest Hits, informó este miércoles Entertainment Weekly.

La cantante compartió la noticia sobre el cambio en su cuenta de Instagram, donde publicó un video que recopila varios fragmentos de sus mejores éxitos y momentos de su carrera.

“Ven a bailar toda la noche en This Is Me…LIVE este verano”, escribió JLo en su publicación.

“¿Quién hubiera pensado que esta chica aquí mismo, cantando para mi familia, actuando en mi ciudad y siguiendo mi pasión, me llevaría a lugares que nunca podría haber imaginado”, se escucha decir a la cantante de 54 años de edad.

“Pase lo que pase, soy la chica que siempre he sido, con el amor que me impulsa a compartir mi historia en el escenario como siempre lo he hecho”, agrega.

En marzo, JLo canceló varias fechas de los shows de su gira en Estados Unidos debido a problemas logísticos.

En ese momento, Entertainment Weekly informó que un mensaje en la página web de Ticketmaster indicaba que los shows en Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa y Nueva Orleans habían sido cancelados. Los conciertos en estas ciudades estaban previstos para realizarse durante un período consecutivo de ocho días, del 22 al 30 de agosto.

Aunque en ese momento se dijo que los shows habían sido cancelados debido problemas logísticos, luego trascendió que presuntamente se cancelaron por problemas en la venta de boletos.

En febrero, Jennifer Lopez anunció su regreso a los escenarios con la gira This Is Me Now… The Tour, con la que tenía previsto presentarse en 30 ciudades de Norteamérica.

La gira comenzará el 26 de junio en el Kia Center de Orlando, Florida, y está previsto que culmine el 31 de agosto en el Toyota Center de Houston.

El anuncio de la gira llega después del lanzamiento de This Is Me… Now, el noveno disco de estudio, el primero en una década y la continuación de su tercer álbum This Is Me… Then (2002).

La gira también llega después del estreno de This Is Me… Now: A Love Story,película en la que cuenta su historia de amor con Ben Affleck disponible en Amazon Prime Video, y del documental The Greatest Love Story Never Told sobre el proceso de realización del filme.

