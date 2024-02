JLo revela que algunos famosos rechazaron participar en su última película

La nueva película de Jennifer López, titulada “This Is Me … Now”, cuenta con la participación de destacadas estrellas entre sus invitados. Sin embargo, la historia detrás de su elenco podría haber sido completamente diferente si otros nombres importantes hubieran aceptado participar.

En su nuevo documental de Prime Video, “The Greatest Love Story Never Told”, la estrella revela detalles sobre el proceso de casting. Inicialmente, ella y su equipo contactaron a grandes figuras como Taylor Swift y Ariana Grande. Sin embargo, Swift estaba ocupada con su gira “The Eras Tour”, mientras que Ariana estaba comprometida con el rodaje de “Wicked” en Londres.

Pero las negativas no se limitaron a ellas, Jason Momoa, Jennifer Coolidge, Lizzo, Vanessa Hudgens e incluso Snoop Dogg también declinaron la oferta debido a sus compromisos previos. Además, Khloé Kardashian estaba prevista para hacer un cameo, pero se retiró repentinamente, una decisión atribuida por J Lo a su aprensión por aparecer en la pantalla. SZA, Bad Bunny y Anthony Ramos, otras estrellas de renombre, también optaron por no participar. El potencial del elenco original plantea la pregunta: ¿cómo habría sido la película si todos ellos hubieran aceptado?

Sin embargo, Jennifer López se muestra realista ante los rechazos. Durante una franca conversación con su manager Benny Medina, reconoció que aunque nadie quería desilusionarla, comprende que en la industria del entretenimiento las personas pueden declinar proyectos si no están convencidas del guion. Esta es una realidad que J Lo comprende bien.

A pesar de los contratiempos, Jennifer López no permitió que los rechazos la desanimaran. En cambio, reunió un equipo estelar que incluye a Sofia Vergara, Jane Fonda y Trevor Noah. Todos ellos se unieron para interpretar signos del zodíaco en su imaginativo “Consejo del Zodiaco”, como si su participación estuviera predestinada en las estrellas.

La historia detrás del elenco de “This Is Me … Now” ofrece una visión fascinante del proceso creativo y los desafíos que enfrentan incluso las estrellas más grandes de Hollywood. Aunque algunos nombres de renombre no estuvieron disponibles, la película promete ofrecer una experiencia única con un elenco de talentosos actores que finalmente se unieron para dar vida a esta producción.

JLo revela lo complicado a la hora de caminar en su boda debido a un detalle en su vestido

Jennifer Lopez, tras su segunda boda con Ben Affleck en agosto de 2022, deslumbró al lucir un espectacular vestido de novia diseñado por Ralph Lauren. Según la revista Vogue, la pieza constaba de más de mil pañuelos y 500 metros de tela cortados en volantes, que se fijaron a mano para crear una falda de gran volumen. A más de un año del enlace, López compartió que deseaba un vestido que representara sus raíces latinas y también reflejara un toque sureño, ya que la ceremonia se celebró en Savannah, Georgia.

En una entrevista para Vogue, la artista expresó su satisfacción con el resultado del vestido, destacando su belleza y la combinación de elementos tradicionales latinos y sureños. Sin embargo, admitió que el vestido tenía una cola larga y pesada que dificultaba su movilidad.

Durante la ceremonia, Jennifer López caminó con elegancia desde el altar hasta el muelle, luciendo el vestido mientras sus hijas y las de Ben Affleck sostenían su velo. Posteriormente, para la recepción, se cambió a otro vestido igualmente elaborado por Ralph Lauren, con bordados a mano, perlas, tul de seda y cristales Swarovski.

En julio de 2022, antes de su boda en Las Vegas, López reveló que uno de sus vestidos de novia era “de una película antigua”. Esto generó especulaciones entre los internautas, quienes pensaron que podría tratarse del vestido que usó en una escena de Jersey Girl en 2004. Sin embargo, en la entrevista con Vogue, López desmintió estos rumores, explicando que el vestido en cuestión formaba parte de su guardarropa personal desde una gira de prensa para la película “Marry Me” en 2021.

