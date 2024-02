Tras su experiencia en This Is Me...Now: A Love Story, Jennifer Lopez dice que le gustaría dirigir

Jennifer Lopez quiere intentar cosas nuevas. Canta, baila y actúa sólo le falta dirigir… y lo está considerando.

En una entrevista con Entertainment Weekly, JLo contó que su trabajo en This Is Me…Now: A Love Story, película en la que cuenta su historia de amor con Ben Affleck disponible en Amazon Prime Video, hizo que se interesara en dirigir.

La cantante y actriz dijo que trabajó codo a codo con Dave Meyers, director del filme, quien la ayudó a hacer realidad su visión.

“Dave Meyers definitivamente dirigió esto”, dijo. “Pero fue como si estuviéramos tomados de la mano paso a paso, uno al lado del otro todo el tiempo. Es un director visual increíble, y elevó esto de una manera que nunca hubiera imaginado que lo haría”, agregó.

Además de protagonizar la película, Lopez produjo y coescribió el guion. Incluso, confesó que consideró dirigir la película y que le gustaría añadir el título de “directora” a su currículo.

Sobre la experiencia de trabajar con Dave Meyers, Lopez dijo que fue algo maravilloso porque se complementaban durante el proceso. “Él realmente contaba conmigo para la historia, los ritmos, la coreografía y todas esas partes. Fue una verdadera colaboración en ese sentido”, dijo.

En una entrevista con Variety, JLo contó que tomar la decisión de documentar su relación no fue fácil y reveló que no todos en su entorno apoyaban la idea; sin embargo, no se dejo llevar por los comentarios y siguió su intuición.

“Como artistas, tenemos que seguir a nuestro corazón y esta soy yo siguiendo a mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensaba que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo”, dijo en su conversación con Variety.

En los próximos días la cantante también publicará el documental The Greatest Love Story Never Told sobre el proceso de realización de This Is Me…Now.

This Is Me… Now: A Love Story acompaña el lanzamiento del noveno álbum de JLo: This Is Me… Now, que está disponible desde el 16 de febrero.

This Is Me… Now es una continuación del disco que lanzó en 2002, This Is Me… Then, que incluía éxitos como “Jenny From The Block” y está considerado uno de sus mejores trabajos.

Recientemente, la cantante reveló que This Is Me… Now podría ser el último álbum de su carrera. “La verdad es que ni siquiera sé si alguna vez haré otro álbum después de este”, dijo.

Jennifer López inició su carrera musical en 1999 con el disco On The 6 tras haber ganado popularidad previa en filmes como Selena, en la que interpretaba a la diva latina del mismo nombre.

Seguir leyendo: