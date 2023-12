Jennifer López y Ben Affleck aún sufren estrés postraumático por el asedio de la prensa en su primera relación

Jennifer López y Ben Affleck celebrarán su segunda Navidad como pareja. Tras casi dos décadas separados, los actores su retomaron su relación en 2021 y se casaron al año siguiente. Desde entonces, la prensa ha seguido cada detalla de la relación, tal como ocurrió a principio de siglo. Esto ha generado un efecto negativo en ambos.

Recientemente en una entrevista con Variety, Jennifer López aseguró que ella y el actor todavía tienen algunos traumas por el escrutinio de la prensa. “Ambos tenemos trastorno de estrés postraumático”, confesó.

La cantante de origen puertorriqueño, de 54 años de edad, contó que aún guardan amargos recuerdos de aquellos días en los que, debido a la presión de la prensa, sentían que no podían vivir su relación en privado.

Aunque esos recuerdos aún los afectan, JLo aseguró que también han madurado y ya saben cómo lograr salir delante de este tipo de situaciones. “Sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no se trata de lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a quien eres”, indicó la cantante.

Película sobre su historia de amor

Actualmente, Jennifer López está promocionando su nuevo álbum y la película del mismo nombre, This Is Me… Now, que documenta su última historia de amor con Ben Affleck. Desde el inicio de su relación en 2002 hasta su matrimonio en 2022.

La decisión de documentar su relación no fue fácil, admitió López, pues reveló que no todos en su entorno apoyaban la idea; sin embargo, no se dejo llevar por los comentarios y siguió su intuición.

“Como artistas, tenemos que seguir a nuestro corazón y esta soy yo siguiendo a mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensaba que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo”, dijo en su conversación con Variety.

Sobre la película que se espera que se estrene en febrero de 2024, la cantante no quiso revelar detalles, pero aseguró que es una “experiencia musical”. “Tienes que verla y tendrás que vivirla para entenderla”, aseguró.

Asimismo, el álbum This Is Me… Now, el primero de JLo en diez años, también llegará en febrero del año que viene.

En plataformas digitales está disponible un avance de 30 segundos de duración de la primera canción del disco, “Can’t Get Enough”.

This Is Me… Now es una continuación del disco que lanzó en 2002, This Is Me… Then, que incluía éxitos como “Jenny From The Block” y está considerado uno de sus mejores trabajos.

Jennifer López inició su carrera musical en 1999 con el disco On The 6 tras haber ganado popularidad previa en filmes como Selena, en la que interpretaba a la diva latina del mismo nombre.

Hasta su octavo y último disco, A.K.A. (2014), la artista ha construido una sólida discografía sostenida por canciones de éxito como “If You Had My Love”, “I’m Real” o “Let’s Get Loud” y actuaciones memorables como la que protagonizó en el intermedio musical de la Superbowl en 2020 junto a Shakira.

Los Bennifer

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck, conocida como Bennifer, fue una de las más populares de los 2000, a pesar de que duró sólo poco más de dos años.

Ambos se conocieron en el rodaje de la película Gigli. En ese momento, JLo aún estaba casada con el bailarín Cris Judd, de quien se separó pocos meses después de conocer al actor.

Su relación se convirtió rápidamente en una de las más mediáticas y cobró aún más relevancia cuando se comprometieron en 2002; sin embargo, producto del asedio de los paparazzi y la prensa, la pareja decidió posponer la boda pocas horas antes de que se celebrara.

Al poco tiempo cortaron la relación y, aunque volvieron a darse una oportunidad, anunciaron definitivamente su adiós en enero de 2004.

A finales de ese mismo año, ella se casó con Marc Anthony y, al año siguiente, él contrajo matrimonio con Jennifer Garner. Ambos tuvieron hijos producto de esas relaciones.

Pese a haberse separado Jennifer López y Ben Affleck mantuvieron una gran amistad que, finalmente, se transformó en un nuevo romance.

