Jennifer Lopez y Ben Affleck contarán su historia de amor en “This Is Me… Now: The Film”

Jennifer López ha vuelto a sorprender a sus fanáticos con un emocionante anuncio sobre su próximo álbum después de 10 años, titulado “This Is Me…Now“. La talentosa artista, conocida por su versatilidad como cantante, actriz y bailarina, compartió un adelanto en Instagram, generando gran expectación entre sus seguidores.

El sábado, JLO publicó clips breves que parecen pertenecer a una película musical acompañada por la canción “This is me now”. La experiencia musical como la propia esposa de Ben Affleck saldrá el 16 de febrero. Su disquera BMG y Amazon Prime Video están de la mano con ella.

Además, esto forma parte también de una película que escribió con el actor de Hollywood y esposo. La propia cantante nacida en El Bronx dijo que es un viaje por su verdad y amor. Este proyecto, que fusiona varias formas de expresión artística, promete sumergir a los fanáticos en un viaje emocional único.

“This Is Me…Now” es una continuación de su trabajo anterior, “This Is Me…Then” lanzado en 2002. Aunque la fecha específica de lanzamiento aún no se ha revelado, Jennifer López ha mantenido a sus seguidores intrigados al revelar la lista de canciones, incluyendo “Dear Ben Pt. II”. Esta canción es una continuación de “Dear Ben”, dedicada a su esposo, Ben Affleck.

Jennifer Lopez le rinde tributo a su amor con Ben Affleck

La relación entre Jennifer López y Ben Affleck ha sido una fuente constante de inspiración para la artista. Recordemos que ellos se comprometieron, rompieron y casi 20 años después y divorcios e hijos por separado, decidieron unirse para siempre.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se están mudando a mansión de Beverly Hills con un oscuro pasado Crédito: Matt Winkelmeye | Getty Images

La letra de la canción fue adelantada por López en agosto, cuando compartió un conmovedor mensaje en el primer aniversario de bodas con Affleck.

Con este disco Jennifer Lopez quiere mostrar un lado que mantuvo oculto y que, quiere compartir con todos. Además, asegura que este álbum hablará de cosas de ella que nadie conoce.

Este es el regreso de Jennifer Lopez después de una larga pausa si sacar un álbum entero. Sería el número 9 y aún no se sabe si esto implique también alguna gira de presentaciones

De qué va la pelícua de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Con “This Is Me…Now; Tha Film”, Jennifer Lopez se apuntará grandes éxitos como siempre. Pero podemos decir que este es uno de los proyectos más ambiciosos de JLO, ya que mezcla muchos formatos en uno.

Una de las canciones principales es “Can’t Get Enough” y sale en la película que coescribió con su esposo Ben Affleck y Matt Walton. Es una mirada única y personal a la vida de La Diva del Bronx.

En el adelanto, se ve a Jennifer López que Affleck escribió el 24 de diciembre de 2002 cuando comenzaban. El romántico mensaje expresa el amor y afecto del actor por la cantante y actriz.

Ben Affleck y Jennifer Lopez. Crédito: Arturo Holmes. | Getty Images

La película se podrá ver en Amazon Prime Video. Desde ya, los fans han buscado todos los adelantos y detalles posibles. Claramente, nos vamos a enterar bien cómo fue que Ben Affleck volvió a aparecer en su vida.

Sobre todo, cuando Jennifer Lopez rompió su compromiso con Alex Rodríguez. Fue muy poco el tiempo que transcurrió cuando se supo que andaba con Ben y que se mudaba a Los Ángeles.

Desde entonces, la pareja no se ha separado y solo han demostrado ser una familia comprometida y sólida. Cosa que es toda una hazaña en Hollywood. La película será estrenará el 10 de enero, poco antes de su disco y junto al primer single “Can’t Get Enough”.

