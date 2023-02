Jennifer Lopez y Ben Affleck inmortalizaron su amor con tatuajes el Día de San Valentín

Un tatuaje en la costilla de Jennifer López es la primera imagen del carrusel de fotos que publicó La Diva del Bronx en su cuenta de Instagram por el Día de San Valentín. Pero la cosa no queda ahí, el galán de Hollywood, Ben Affleck, también se tatuó. No cabe duda que la pareja llevó el amor a otro nivel.

Al de la piel y al de gritarlo a los 4 vientos. “Compromiso. Feliz día de San Valentín mi amor. (Busca más detalles en VDay próximamente #OnTheJLo pronto… )”, fue le mensaje que escribió Jennifer Lopez junto a las fotos donde se le ve un tatuaje en su torso con el símbolo de infinito y unas letras muy pequeñas que no se alcanzan a leer. También publicó el tatuaje de Ben Affleck. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez Affleck (@jlo_brasil_)

El del protagonista de “Batman” está conformado por unas flechas que se entrecruzan y se alcanzan a leer las iniciales J y B. Además de compartir muchas más fotos de ellos desde que decidieron volver a intentar darle una oportunidad al amor. Mismo que se consagró con una boda hace unos meses que le dio la vuelta al mundo. No hay duda que JLO y Ben Affleck parecen haber nacido el uno para el otro. View this post on Instagram A post shared by JLo💎Jennifer Lopez 💫 (@jlo_ever)

Recordemos que la pareja estuvo comprometida en 2004. Casi 20 años después y justo después de la ruptura del compromiso de Jennifer Lopez con el ex pelotero Alex Rodriguez, “Bennifer”, como le llamaron desde el inicio, decidieron volver a la raíz de lo que siempre han dicho que fueron: el amor de la vida de cada uno de ellos. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Después de su ruptura, Jennifer Lopez se casó con Marc Anthony y tuvieron a los gemelos Emme y Max. Ben Affleck se casó con la también actriz Jennifer Garner y procrearon a tres niños: Seraphina, Samuel y Violet. Por supuesto se divorciaron, pero ambos mantiene buenas relaciones con sus ex parejas y sus hijos conviven los cinco juntos. De esta manera Ben Affleck disfruta de los hijos de Jennifer López pic.twitter.com/6x0jhJhaa9— ShowMundial (@ShowmundialShow) November 29, 2022

A pesar de los rumores de crisis entre la intérprete de “On The Floor” y “Jenny From The Block” y el actor, sumado a la ola de memes que dejan las caras de él, Jennifer López salió al paso y publicó la prueba fehaciente de que el amor entre ellos lo llevan hasta tatuado en la piel. View this post on Instagram A post shared by Jlo.TP46 (@jlo.tp46) View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Sigue leyendo:

Filtran la tensa charla de Jennifer Lopez y Ben Affleck en los Grammys

Hijos de Marc Anthony y Jennifer Lopez no asistieron a la boda con Nadia Ferreira

Marc Anthony no confía en Ben Affleck y protege a Jennifer Lopez

¡Jennifer Lopez celosa! No soltó a Ben Affleck mientras éste hablaba con Jessica Chastain

Jennifer Lopez mostró medio busto junto a Ben Affleck en el desfile de Ralph Lauren