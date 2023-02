Jennifer Lopez posa en sostén transparente ‘Intimissimi’ por el Día de San Valentín adelantado

La esposa de Ben Affleck, Jennifer Lopez, le aceleró el pulso a unos cuantos al publicar unas fotos en el carrusel de su cuenta Instagram, donde fue poco lo que dejó a la imaginación la actriz y cantante de 53 años en celebración adelantada al Día de San Valentín. Un sostén transparente y una tanga muy delgada fueron el combo que hizo que la red social explotara en comentarios para “La Diva del Bronx”.

“#ValentinesDay está a solo 4 días… #SneakPeek”, escribió Jennifer Lopez en su cuenta de Instagram al tiempo que posaba abriendo su bata, dejándola caer y presumiendo su lencería conformada por sostén y tanga azul de encaje de la firma ‘Intimissimi‘, Misma firma que usó el día de su boda con Affleck.

Cerca de la ventana y con el sol de frente, JLO dio un taco de ojo unos días previos al DÍa de San Valentín 2023. Recordemos que es una de las embajadoras de ‘Intimissimi’ junto a otras figuras del entretnimiento de Hollywood como: Irina Shayk y Sarah Jessica Parker.

Además, la intérprete de “Jenny From The Block” y “Let’s Get Loud” ya advirtió a todos los que botaron la baba por ella, que esto era sólo un abreboca de lo que publicará el Día del amor y la amistad. Así que lo que viene seguramente cause infartos entre los fans y admiradores de la ex de Marc Anthony.

Mismo que se casó hace dos semana en el Pérez Art Museum de la ciudad de Miami con la modelo y Miss Paraguay, Nadia Ferreira de 24 años. Al encuentro asistieron varios famosos como Salma Hayek, Vin Diesel y Maluma. JLO no se ha pronunciado de manera pública sobre el enlace, pero quien sí lo hizo fue la madre de dos de los hijos del cantante, Dayanara Torres. Le deseo lo mejor a la pareja desde el set de El Gordo y La Flaca.

Justo los hijos de JLO con el intérprete de “Qué Precio Tiene El Cielo” y de “Vivir Mi Vida”, los gemelos Max y Emme, fueron los grandes ausentes durante la boda de Marc Anthony. A pesar que los otros tres hijos del puertorriqueño sí fueron, los pequeños no. Por el contrario fueron captados con su mamá y Ben Affleck yendo a un cine de Los Ángeles con Samuel y Seraphina, hijos del actor de Hollywood con Jennifer Garner. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Por último, la pareja más querida del entretenimiento fue objeto de memes y chistes en las redes sociales después que se viralizó una supuesta cara de aburrimiento de Ben Affleck durante la ceremonia de los Premios Grammys 2023 hace pocos días. Por supuesto, Jennifer Lopez bromeó al respecto e hizo publicaciones de su esposo feliz. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Sigue leyendo:

Jennifer Lopez se tapa arriba y muestra abajo a los 53 años con un bodysuit negro en Instagram

Marc Anthony no confía en Ben Affleck y protege a Jennifer Lopez

Jennifer López presume su belleza latina desde la cama y en lencería de encajes blanca

¡Jennifer Lopez celosa! No soltó a Ben Affleck mientras éste hablaba con Jessica Chastain

Jennifer Lopez mostró medio busto junto a Ben Affleck en el desfile de Ralph Lauren

Hermano de Ben Affleck no fue a la boda con Jennifer Lopez y la razón es insólita