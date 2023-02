Jennifer Lopez crea su propio meme de la cara “feliz” de Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron blanco de comentarios y bromas en las redes sociales debido la cara de “aburrimiento” que tenía el actor durante los Grammy 2023 celebrados el domingo 5 de febrero. El esposo de JLo se convirtió en el “rey del meme” esa noche y ella decidió unirse a las bromas mostrando la cara “feliz” de su amor.

Durante el evento la cantante disfrutó bailando y riendo, pero Affleck no parecía estar muy cómodo en el lugar y su cara no lo disimuló ni un poco. Los internautas no lo pasaron por alto y han mantenido por días un revuelo al que ella se unió creando su propio meme.

Subiéndose en la ola, la ‘Diva del Bronx’ aprovechó de promocionar la nueva película de Ben Affleck, ‘Air’, compartiendo una imagen en la que muestra cuál es “La cara feliz de mi marido”.

“¡No puedo esperar a verla”, escribió Jlo sobre el nuevo proyecto que su esposo dirige y protagoniza, y en el que aparecen también su gran amigo Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis y Chris Messina.

Captura de pantalla en Instagram/ Jennifer Lopez.

Entre los memes que circulan por las redes sociales insinuaban que Affleck en los premios Grammy 2023 estaba teniendo un día malo, que lo habían hipnotizado, que estaba incluso obligado por su mujer o hasta que había descubierto que casarse con su exnovia – tras 17 años de haber terminado su relación- no fue buena idea.

Jennifer regresa al Super Bowl con Ben

En exclusiva People informó que la parejita del momento tendrá una participación especial en el Super Bowl LVII de este domingo.

La ‘Diva del Bronx’ regresa a la máxima fiesta de la NFL junto a su marido para debutar con su primer comercial juntos. Lo harán con Dunkin’, la compañía de donas y cafés favorita de Affleck.

El comercial será el de medio tiempo del Super Bowl. Dunkin’ dio señales de lo que se aproxima para el domingo 12 de enero en un post de Instagram en el que fue incluido el nombre del actor.

El comercial fue grabado en el barrio de Medford y en fotos de paparazzi el actor se ve asomándose por la ventanilla de la tienda usando el clásico visor de tela que los empleados de Dunkin’ usan, además de una camiseta con el slogan de la empresa “America runs on Dunkin”.

***

Te puede interesar:

– Los mejores memes de Ben Affleck “aburrido” en la ceremonia de los Grammy 2023

– La cara de aburrimiento de Ben Affleck junto a Jennifer Lopez en los Grammy se hace viral| VIDEO

– Rihanna en el Super Bowl 2023: Qué accesorios de lujo usará en el show de medio tiempo