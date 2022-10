¡Jennifer Lopez celosa! No soltó a Ben Affleck mientras éste hablaba con Jessica Chastain

Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen en los primeros lugares de la lista de parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Recientemente tuvieron una aparición pública. No sólo se veían espectaculares y despejando rumores de crisis matrimonial. También La Diva del Bronx dejó claro que el galán de Hollywood es de ella. Esto repercutió en sus fans, quienes la señalaron de celosa, después que el Ben se instalara a hablar con la hermosa pelirroja Jessica Chastain.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron cita en el desfile de Ralph Lauren, en donde presentaron la colección primavera-verano 2023. En principio se notaron muy sonrientes ante las cámaras, se llevaron toda la atención de los reporteros gráficos, quienes no dudaron en seguirlos toda la noche y así capturar unas cuantas escenas que dejaron en evidencia lo celosa que puede llegar a ser JLO. View this post on Instagram A post shared by Dami Jlover (Darib) (@jlomondial) Deslizar a la derecha.

Mientras el guapísimo actor Ben Affleck intentaba entablar una conversación con la actriz y productora de cine estadounidense Jessica Chastain, Jennifer no le soltó la mano a su esposo, ni tampoco desvió las miradas de la mujer. View this post on Instagram A post shared by Bennifer 💚 (@bennifer.id) Deslizar a la derecha.

Más y más imágenes se hacen virales en redes sociales, en las mismas se logra apreciar las actitudes de ambos, lo que parece indicar que no estuvieron del todo cómodos en el lugar.

Mientras la también actriz de Hollywood le hablaba a Ben, este miraba hacia el cielo, masticaba chicle e ignoraba las palabras de su esposa. También se notó que el protagonista de ‘Batman’ escondía sus manos en los bolsillos del pantalón, pero Jennifer Lopez encontraba cómo sacarlas y así entrelazarlas. View this post on Instagram A post shared by Bennifer 💚 (@bennifer.id)

Internautas criticaron la actitud de ambos, empezando por la cara de aburrido de Ben Affleck y siguiendo por sus modales al mascar chicle con la boca abierta. Terminando con los señalamientos a JLO por: “celosa y controladora“. View this post on Instagram A post shared by Bennifer 💚 (@bennifer.id) Deslizar a la derecha.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se convirtieron en tendencia

La pareja hizo su primera aparición pública después de su matrimonio en el desfile de modas de Ralph Lauren, que se celebró en la Biblioteca Huntington, el Museo de Arte y los Jardines Botánicos en Los Ángeles, California, el jueves pasado. View this post on Instagram A post shared by Ralph Lauren (@ralphlauren)

Jennifer y Ben se convirtieron en los protagonistas de la velada, muchas de las atenciones estuvieron dedicadas a ellos y las imágenes se hicieron virales a través de las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Bennifer 💚 (@bennifer.id)

Una vez más la elegancia de Jennifer Lopez destacó por haber lucido un vestido wrap color negro con rayas blancas, que acompañó con un sombrero, stilettos negros y un bolso metalizado. Por su parte, Ben vistió con un total look negro, que lo hizo lucir tan guapo como de costumbre. View this post on Instagram A post shared by Ralph Lauren (@ralphlauren)

