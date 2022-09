Jennifer Lopez y Ben Affleck estarían en plena crisis de matrimonial a semanas de su boda

La revista Heat ha asegurado que Jennifer Lopez y Ben affleck pudieran estar atravesando un mal momento apenas a unas semanas de su gran boda en Georgia. Esta sería la primera crisis matrimonial de los famosos. Según una fuente cercana a la pareja que habló con el medio, JLO está en pánico pues parece que el galán de Hollywood dado un cambio drástico en su humor.

Según dice la misma persona, Jennifer Lopez sólo quiere mantener a su esposo Ben Affleck contento y ocupado. La Diva del Bronx tema que el intérprete de Batman se aburra y se termine agotado y cayendo en los vicios de los cuales fue víctima en el pasado: juegos, drogas y alcohol. Recordemos que ahora son una familia de 7 integrantes, donde sus 5 hijos jóvenes son parte de ella. Así que hay crisis matrimonial a la vista. Jennifer Lopez catches a ride on a golf cart between takes on the set of her new film Atlas https://t.co/Vqs2YfHSF1 – Celeb News. pic.twitter.com/88toHTQ5fQ— RCFC Fan 2021 (@2021Rcfc) September 20, 2022

Durante la filmación de la película “Atlas”, Jennifer Lopez se vio repasando un guión con un compañero de trabajo. La misma lucía agotada y de muy mal semblante. Además pasó también mucho tiempo sola sin dirigirle la palabra a nadie. La misma fuente dijo a Heat que la intérprete de Let’s Get Loud ha estado irascible, distante y de pésimo humor. Jennifer Lopez on the set of Netflix sci-fi film ‘Atlas’ today pic.twitter.com/RaSrvaXvkU— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) September 19, 2022

JLO y Ben se casaron en Georgia pero semanas antes tuvieron una boda en una capilla de Las Vegas a la que sólo asistieron sus hijos y la que fue muy improvisada. Un año antes y en medio de rumores de infidelidad por parte del ex pelotero de los NY Yankees, Alex Rodriguez, Jennifer Lopez rompió ese compromiso. View this post on Instagram A post shared by Mr. and Mrs. Affleck 💍 (@bennifer.2.0)

De inmediato los rumores se dirigieron hacia Ben Affleck, pues el mismo fue captado siendo recogido por la camioneta de la cantante. Recordemos que para este momento, Jennifer Lopez solo visitada Los Ángeles, ya que seguía residenciada en Nueva York.

De manera veloz dirigió un cambio de residencia hacia Los Ángeles. Lugar donde reside aún su amor Ben Affleck, obviamente. JLO cambió a sus hijos Emme y Max de colegio hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Fue cuestión de tiempo para que hicieran la aparición oficial de la pareja y de los hijos de ambos de ambos como una gran familia. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez dijo en varias entrevistas que esto pasó de pronto y que se sentía feliz porque Ben Affleck ha sido y es el amor de su vida. Dijo estar llena y rodeada de mucho amor en ese momento de su vida. Por esto una crisis matrimonial, a poco tiempo de estas declaraciones, sería todo un récord para el gran historial de rupturas amorosas que ya sabemos existen en la industria del entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Las últimas apariciones de Jennifer Lopez en público han sido con la su hija Emme, con Violet la hija de Ben Affleck y hasta en un mercado popular en Los Ángeles. La cantante nacida en el Bronx al parecer habría dicho también que mucha gente quiere y espera verlos fracasar en este matrimonio. Al final de día durante las grabaciones de su próxima película, se vio a La Diva del Bronx y ex de Marc Anthony retiraste del set filmación con cara de extenuada. Se dice que a #JenniferLópez le da pánico que #BenAffleck se aburra de la vida de casado muy rápidamente”. https://t.co/PZjFWZSdj3— Univision (@Univision) September 21, 2022

