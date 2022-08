Jennifer Lopez está muy molesta por la filtración de un video grabado durante su boda con Ben Affleck

La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck es un tema del que miles de internautas están al pendiente. Primero la pareja de artistas decidió casarse en secreto en una capilla de Las Vegas y luego anunciaron que volvieran a hacerlo pero ahora con una fiesta que duraría tres días.

Todos querían saber qué pasó en aquellos tres días de fiesta pero la pareja fue bastante precavida en que no hubiera ningún medio de comunicación ni ninguna filtración de parte de los invitados. A pesar de eso, un video de su celebración fue compartido en redes sociales y causó la molestia de la cantante de 52 años.

El video rápidamente fue compartido por millones de usuarios en las redes sociales y se puede ver a JLo cantando y bailando una coreografía junto a un grupo de bailarinas para Ben Affleck que se encuentra sentado frente a ellas.

El medio estadunidense TMZ recibió el video de uno de los invitados y fue el primero en difundir el contenido pero esto no evitó que la cantante reaccionara molesta pues tenían acuerdos de confidencialidad.