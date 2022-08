Jennifer Lopez publica foto vestida de novia mientras captaban a Ben Affleck agotado

Por supuesto que la boda de Jennifer Lopez no pasaría debajo de la mesa. Si hizo todo un alarde con la mínima boda en la capilla de Las Vegas, era de esperarse que esta celebración de tres días en Georgia fuese algo que La Diva del Bronx quisiera presumir. Así que a través de su newsletter On The JLo envió a sus millones de fans en el mundo sus fotos vestida de novia. Sin embargo, los paparazzis se pusieron osados y captaron al galán de Ben Affleck agotado.

No es la primera vez que el actor de Hollywood se deja ver presuntamente extenuado de las múltiples actividades que le encanta a hacer Jennifer Lopez. La vez pasada se quedó dormido con la boca abierta desde su luna de miel en Europa. Ahora se vio a Ben Affleck entrando a un auto con la cara agotada. No es para menos. Se nota que la boda de JLO y Ben llevó bastante producción y atención por parte de ambos. Pero por fin ha llegado la parte que todos los seguidores de Bennifer estaban esperando: las fotos de Jennifer Lopez vestida de novia. View this post on Instagram A post shared by Chris Appleton (@chrisappleton1) Deslizar a la derecha.

Su traje fue de Ralph Lauren blanco con una inmensa cola y un velo que cambió durante la celebración. Sin embargo su estilista Chris Appleton, misi de Kim Kardashian y Dua Lipa, ha dejado ver que la cantante usó más de un modelo. No se sabe si para la misma ceremonia o solo para hacer una sesión de fotografías. Lo cierto es que estuvo a la altura de la diva más importante de la industria del entretenimiento, como claramente es. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

A la boda todos los invitados asistieron de blanco. Recordemos que a La Diva del Bronx le encanta este color y en sus camerinos es una exigencia que todo sea del mismo. La boda fue bastante íntima. Solo familiares cercanos y amigos de la pareja. Aún así hubo grandes ausentes: Marc Anthony y Jennifer Garner, ex de Jennifer Lopez y Ben Affleck respectivamente. También se perdió la boda el hermano de Ben, Casey Affleck, quien después dedicó un sentido mensaje a JLO en Instagram: “Las cosas buenas valen la pena esperar. Aquí están los giros y vueltas, los nuevos comienzos y la búsqueda de nuevos depósitos del viejo amor. Bienvenido a la familia. ¡Prepárate para una verdadera disfunción! Bromear. estoy bromeando. Jen, eres una joya. ¡¡¡Te queremos tanto!!!” View this post on Instagram A post shared by Casey Affleck (@caseyaffleck)

Sigue leyendo:

Ojani Noa, el primer esposo de Jennifer Lopez, no cree que su matrimonio con Ben Affleck dure

Jennifer Lopez se tapa arriba y muestra abajo a los 53 años con un bodysuit negro en Instagram

Jennifer Lopez se quitó la ropa interior para cenar con Ben Affleck por su cumpleaños

Ben Affleck publica video desde el baño público de la capilla en Las Vegas donde se casó con Jennifer Lopez

¿Cuánto costó la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck?, según la Chiquibaby de Telemundo

Sin ropa, Jennifer Lopez comparte foto después de pasar su noche de bodas con Ben Affleck

Samuel Affleck, hijo de Ben Affleck, chocó un Lamborghini en un concesionario de Los Ángeles