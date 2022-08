Como Jennifer Lopez y Ben Affleck: los signos zodiacales que pueden recuperar a un ex con éxito

El regreso triunfal de Jennifer Lopez y Ben Affleck podría tener una explicación astrológica. Hay signos del zodiaco que tienen más posibilidades de recuperar un amor del pasado y aunque depende de muchas circunstancias, pueden tener éxito si así lo deseasen.

Nuestros signos pueden revelar mucho sobre nuestra vida romántica. Hay algunos que no dan segundas oportunidades en el amor y jamás regresarían a donde hubo fuego, pero otros sí están dispuestos a intentarlo nuevamente.

De acuerdo con la astróloga Reda Wigle, estos son los signos del zodiaco que pueden recuperar el amor de una expareja con éxito.

Son rápidos para cambiar de opinión y esta irregularidad en si forma de pensar es la que los mantiene abiertos a la posibilidad de probar por segunda vez. Un día pueden hablar mal de su ex, pero al siguiente se irán al extremo y se convencerán a ellos mismos que la redención es posible, explicó la astróloga en un artículo de New York Post en su versión en línea.

Tiene muchas probabilidades de regresar con un ex porque se aferran a los maravillosos momentos que compartieron juntos. No se deshacen de las cosas completamente, guardan lo que es más valioso. Cáncer es el signo más nostálgico del zodiaco y no pierden la idea de volver a rememorar y vivir nuevamente los recuerdos. Este signo es de hábitos en el amor, por lo que sus relaciones son marcadas por rupturas y reconciliaciones.

Leo gobierna el corazón y la humillación de un rompimiento no la pueden soportar, sin embargo, no suelen hablar mal de un ex. Con adulaciones y demostraciones de cariño pueden ser reconquistados y como son amantes del drama, también aman el arte de hacer todo por recuperar lo que parecía perdido. El mejor ejemplo de los retornos amorosos es la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck, ambos pertenecen a este signo zodiacal.

Con Escorpio hay de dos sopas con su ex: o lo destierran por completo y jamás vuelven a saber de él o lo mantienen lo suficientemente cerca para recuperarlo. En el segundo caso, las reconciliaciones precedidas con salvajes encuentros sexuales son sus preferidas, por lo que mantienen su corazón abierto a la posibilidad de retorno.

Es romántico, sentimental y empático, por lo que no puede evitar regresar a donde alguna vez sintió amor. Si bien no se caracteriza por tener un buen juicio, su optimismo puede ser bueno cuando la relación terminó por situaciones ajenas o malentendidos, no así cuando regresa con un ex tóxico.

Te puede interesar:

– Las mujeres del zodiaco más inalcanzables para los hombres

– Las mujeres del zodiaco que más intentan regresar con su ex

– Las 4 mujeres del zodiaco más fieles en las relaciones románticas