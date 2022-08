Las mujeres del zodiaco que más intentan regresar con su ex

Los astros pueden ser los responsables del sentimiento de nostalgia que impulsa a algunas mujeres del zodiaco a agotar todos los intentos por regresar con su expareja. De acuerdo con la astrología, hay signos que no pueden olvidar tan fácil y se cuestionan constantemente si una relación del pasado puede resurgir como el ave Fénix.

Las mujeres que en su carta natal tengan las ubicaciones de su Luna, ascendente y Venus en alguno de estos signos son las que más posibilidades tienen de hacer cualquier cosa para regresar con su ex.

Y es que el signo lunar es el que rige las emociones, el ascendente la personalidad que proyectamos al los demás y el signo de Venus refleja el estilo de amor individualizado. Con base en una clasificación realizada por expertos en el sitio Elite Daily, te decimos a qué signos pertenecen las mujeres que más intentan regresar con un ex.

Este signo fijo de tierra tiene una energía estabilizadora, dedicada, firme y enfocada. Cuando terminan una relación no es tan sencillo para ellas abandonar todo el afecto que sintieron por su ex.

Si terminaron bien y vivieron momentos maravillosos, queda el sentimiento de que pueden hacer algo más para rescatarlo; para las taurinas no está todo perdido, siempre queda una chispa que puede prender el amor nuevamente.

Son emocionales y no pueden fingir que nada pasó. Como signo emocional de agua, Cáncer siente una conexión muy fuerte con sus parejas por lo que suele ser el tipo de ex que, con tal de no perderlo por completo, acepta ser su amiga.

Su romanticismo puede alimentar la idea de que hay una ligera posibilidad de volver a retomar la relación donde la dejaron, y es que para estas mujeres no es fácil buscar un nuevo amor.

Las mujeres Libra se la pasan buscando compañía y cuando la encuentran, no la sueltan emocionalmente a pesar de haber terminado.

Cerrar el ciclo es algo complicado para ellas porque creen que su ex posiblemente piense que también estaría dispuesto a intentarlo nuevamente. Las Libra pueden sentir algo de culpa si es que la relación terminó bien. Ese desequilibrio las impulsa a intentar volver a contactar a su ex para averiguar si ambos sienten lo mismo.

